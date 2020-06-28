Berlusconi - Le parole dell'ex presidente rossonero dal San Raffaele
Silvio Berlusconi è ricoverato da giorni all'ospedale milanese dopo che è stato trovato positivo ai test anti Covid-19 e ha contratto i primi sintomi
Silvio Berlusconi è ricoverato da giorni all'ospedale milanese dopo che è stato trovato positivo ai test anti Covid-19 e ha contratto i primi sintomi
Mascara è stato chiaro. Tutti i giovanissimi del vivaio rossonero che hanno già assaggiato la prima squadra restano per giocarsela. L'unico sacrificato è Bresciani. Ma non è una sorpresa.
Da quando si è ricominciato a lavorare a Milanello la squadra di Stefano Pioli non ha ancora concesso un solo giorno di riposo. Il motivo è semplice: prima ancora della ripresa del campionato i…
A prescindere dall'arrivo di German Pezzella uno tra Leo Duarte o Mateo Musacchio lascerà Milanello. Se dovesse arrivare anche il centrale Viola allora potrebbero partire anche entrambi...
Diego Laxalt è sul mercato. L'esterno uruguagio non rientra nei progetti di Stefano Pioli. Ma il problema è sempre lo stesso quando si parla di certi giocatori: chi se lo prende? Lo Spartak Mosca è…
L'obiettivo del Milan è quello di arrivare in fondo all'Europa League e vincerla. L'avventura dei rossoneri inizierà a metà settembre, a pochi giorni dall'inizio del campionato italiano. Il 31 agosto…
Jack Bonaventura ma anche Ricardo Rodriguez nel suo primo giorno di Torino. Due ex Milan che difendono Marco Giampaolo, il suo lavoro, il suo calcio. Una difesa tardiva, a un anno di distanza, dal suo…
Ricardo Rodriguez è stato ceduto al Torino ma non basta. Maldini e Massara hanno l'infelice compito di alleggerire la rosa di Pioli. Sulla lista dei partenti ci sono anche Calabria e Laxalta, c'è Leo…
Conti da una parte, Theo Hernandez dall'altra. Poi sarà rivoluzione. Il Milan ha deciso di cambiare faccia e più che altro piedi in un reparto dove serve tanta corsa ma anche suggerimenti per gli…
Il futuro di Jack Bonaventura è ancora tutto da scrivere. Doveva rimanere, Ibra ci ha provato, ma Gazidis ha detto di no. Poi Torino, Fiorentina, Roma, Verona e ora la Lazio. Mino Raiola continua a…
La prima stagione di Leo Duarte non si può certo giudicare positiva ma il Milan ha deciso di puntare ancora su di lui. Il brasiliano andrà via, ma in prestito, in Italia, per giocare, fare esperienza.
Tiemouè Bakayoko vuole tornare al Milan. La trattativa per riportare il centrocampista francese a Milano si trova in una situazione di stand-by. Non ancora trovata la formula economica con il Chelsea.
Chi è Denzel Dumfries? Andiamo a scoprire il talento olandese che piace tanto al Milan. Un giocatore che dovrebbe nelle strategie di Casa Milan andare a sostituire Andrea Conti.
Tra i partenti in difesa c'è sicuramente Leo Duarte come Mateo Musacchio. Ma se il brasiliano ha mercato in Patria, l'argentino, ex Villareal, arrivato con la gestione Fassone-Mirabelli potrebbe…
Zlatan Ibrahimovic e il Milan avanti ancora insieme. Avanti per lo svedese si è dimostrato decisivo, perchè sta bene, perchè può ancora fare la differenza ma Maldini deve cominciare a pensare anche al…
Tiemouè Bakayoko è pronto a tornare a Milano. Una città, una squadra che l'hanno stregato. Un ritorno fondamentale nei piani rossoneri per formare un centrocampo di giganti in mezzo al piccolo ma…
Dalla stagione 2002/03 a oggi Zlatan Ibrahimovic è sempre andato in doppia cifra. Ci è riuscito anche a 38 anni, ci vuole riprovare anche a 39 e forse a 40, sempre con la maglia del Milan indosso...
Sampdoria-Milan si è conclusa con un netto una a quattro. Gli uomini di Stefano Pioli non mollano il quinto posto. Ora tocca alla Roma rispondere.
Ecco i voti dei rossoneri
Sono tanti i giocatori ritrovati, esplosi, che sono cresciuti sotto la guida di Stefano Pioli. Tanti ma non tutti, non ancora Rafael Leao. Il giovanissimo portoghese non ha ancora capito la sua…
Gigio Donnarumma contro l'Atalanta non ha indossato la fascia da capitano solo per la prima volta ma ha parato il suo terzo calcio di rigore in campionato, il quarto in stagione. Un pararigori…
Per la prima volta una di fronte all'altro. Presente e passato senza biglietto di ritorno almeno per il capitano della Danimarca che contro i suoi ex compagni ha dimostrato grande sicurezza, grande…
Questa volta non è riuscita a buttarla dentro ma per Zlatan Ibrahimovic c'è la soddisfazione di aver fatto una partita di sacrificio, in aiuta dei suoi compagni. Una versione 2.0 dello svedese che se…
Gennaro Gattuso affronterà per la prima volta da allenatore il suo Milan. Una sfida speciale, dove in gioco ci sono i sentimenti non solo tre punti. Una sfida particolare anche per Stefano Pioli.
Le parole di Zlatan Ibrahimovic hanno fatto rumore. Tanto rumore. Parole senza stima nei confronti di Rangnick come per Ivan Gazidis. La sua permanenza? Difficile, anzi difficilissima. Il Milan…
Arkadiusz Milik resta uno dei principali obiettivi per l'attacco del Milan. L'attaccante polacco è in partenza dal Napoli. Il Milan continua a seguirlo, continuo a pensare a lui per la prossima…
Altro che riserva. Simon Kjaer, come Nikola Maksimovic, stanno dimostrando di meritare un posto da titolare. Due giocatori arrivati in punta in piedi che hanno convinto Pioli e Gattuso. Il danese è…
In questa seconda nuova stagione Rafael Leao sembra essere un altro giocatore. Un giocatore vero. Da quando si è ricominciato a giocare è sempre stato messo in campo da Pioli. Una fiducia ripagata da…
Cengiz Under lascerà la Capitale, non resterà alla Roma. Fino a qualche mese fa piaceva al Milan. Il club rossonero ha fatto più che un semplice sondaggio sul 22enne di Balikesir. Che farà la società…
A San Siro si gioca per l'Europa, si sfidano due squadre che hanno in rosa due dei migliori terzini sinistri in assoluto. Da una parte Theo Hernandez, dall'altra Aleksandar Kolarov. Due che non…