Il Milan e i suoi esuberi. Ecco la lista dei giocatori non graditi a Pioli R. I. Milanista Redazione Il Milanista 22 agosto - 14:59 22 agosto

Ricardo Rodriguez è stato ceduto al Torino ma non basta. Maldini e Massara hanno l'infelice compito di alleggerire la rosa di Pioli. Sulla lista dei partenti ci sono anche Calabria e Laxalta, c'è Leo…