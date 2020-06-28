Il Milanista

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Chi fa posto a Pezzella? In uscita Musacchio e Leo Duarte

R. I. Milanista

A prescindere dall'arrivo di German Pezzella uno tra Leo Duarte o Mateo Musacchio lascerà Milanello. Se dovesse arrivare anche il centrale Viola allora potrebbero partire anche entrambi...

Laxalt

Laxalt in uscita, ma chi se lo prende?

R. I. Milanista

Diego Laxalt è sul mercato. L'esterno uruguagio non rientra nei progetti di Stefano Pioli. Ma il problema è sempre lo stesso quando si parla di certi giocatori: chi se lo prende? Lo Spartak Mosca è…

Uefa

Si avvicina l'avventura in Europa League del Milan

R. I. Milanista

L'obiettivo del Milan è quello di arrivare in fondo all'Europa League e vincerla. L'avventura dei rossoneri inizierà a metà settembre, a pochi giorni dall'inizio del campionato italiano. Il 31 agosto…

Giampaolo ha allenato il Milan per tre mesi

La difesa a Giampaolo, un anno dopo. Perché solo ora?

R. I. Milanista

Jack Bonaventura ma anche Ricardo Rodriguez nel suo primo giorno di Torino. Due ex Milan che difendono Marco Giampaolo, il suo lavoro, il suo calcio. Una difesa tardiva, a un anno di distanza, dal suo…

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Mercato Milan, cambiano gli esterni di difesa. Si salvano in due

R. I. Milanista

Conti da una parte, Theo Hernandez dall'altra. Poi sarà rivoluzione. Il Milan ha deciso di cambiare faccia e più che altro piedi in un reparto dove serve tanta corsa ma anche suggerimenti per gli…

bonaventura

Bonaventura offerto a mezza serie A...

R. I. Milanista

Il futuro di Jack Bonaventura è ancora tutto da scrivere. Doveva rimanere, Ibra ci ha provato, ma Gazidis ha detto di no. Poi Torino, Fiorentina, Roma, Verona e ora la Lazio. Mino Raiola continua a…

Duarte è stato operato al tendine achilleo, l'intervento è riuscito

Leo Duarte via in prestito, ma in Serie A

R. I. Milanista

La prima stagione di Leo Duarte non si può certo giudicare positiva ma il Milan ha deciso di puntare ancora su di lui. Il brasiliano andrà via, ma in prestito, in Italia, per giocare, fare esperienza.

Bakayoko con la maglia rossonera

Bakayoko vuole il Milan ma il Chelsea non ha ancora detto di sì

R. I. Milanista

Tiemouè Bakayoko vuole tornare al Milan. La trattativa per riportare il centrocampista francese a Milano si trova in una situazione di stand-by. Non ancora trovata la formula economica con il Chelsea.

dumfries

Chi è Dumfries? Il dopo Conti arriva dall'Olanda...

R. I. Milanista

Chi è Denzel Dumfries? Andiamo a scoprire il talento olandese che piace tanto al Milan. Un giocatore che dovrebbe nelle strategie di Casa Milan andare a sostituire Andrea Conti.

Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic resta ma da solo non basta...

R. I. Milanista

Zlatan Ibrahimovic e il Milan avanti ancora insieme. Avanti per lo svedese si è dimostrato decisivo, perchè sta bene, perchè può ancora fare la differenza ma Maldini deve cominciare a pensare anche al…

Bakayoko

Bakayoko e Kessie a protezione di Ismael Bennacer

R. I. Milanista

Tiemouè Bakayoko è pronto a tornare a Milano. Una città, una squadra che l'hanno stregato. Un ritorno fondamentale nei piani rossoneri per formare un centrocampo di giganti in mezzo al piccolo ma…

ibrahimovic

Zlatan sempre in doppia cifra ma non gli basta...

R. I. Milanista

Dalla stagione 2002/03 a oggi Zlatan Ibrahimovic è sempre andato in doppia cifra. Ci è riuscito anche a 38 anni, ci vuole riprovare anche a 39 e forse a 40, sempre con la maglia del Milan indosso...

AC Milan v Atalanta BC - Serie A

Donnarumma capitano pararigori!

R. I. Milanista

Gigio Donnarumma contro l'Atalanta non ha indossato la fascia da capitano solo per la prima volta ma ha parato il suo terzo calcio di rigore in campionato, il quarto in stagione. Un pararigori…

Kjaer

Caldara? Meglio Kjaer. Il Milan ci ha guadagnato...

R. I. Milanista

Per la prima volta una di fronte all'altro. Presente e passato senza biglietto di ritorno almeno per il capitano della Danimarca che contro i suoi ex compagni ha dimostrato grande sicurezza, grande…

ibrahimovic-gosens-atalanta

Ibrahmovic versione 2.0: non c'è solo il gol per lui

R. I. Milanista

Questa volta non è riuscita a buttarla dentro ma per Zlatan Ibrahimovic c'è la soddisfazione di aver fatto una partita di sacrificio, in aiuta dei suoi compagni. Una versione 2.0 dello svedese che se…

Gattuso

Napoli-Milan: la prima volta di Gattuso, l'ultima di Pioli

R. I. Milanista

Gennaro Gattuso affronterà per la prima volta da allenatore il suo Milan. Una sfida speciale, dove in gioco ci sono i sentimenti non solo tre punti. Una sfida particolare anche per Stefano Pioli.

ibrahimovic-paquetà

Le parole di Ibrahimovic? Intervento a gamba tesa, ma necessario

R. I. Milanista

Le parole di Zlatan Ibrahimovic hanno fatto rumore. Tanto rumore. Parole senza stima nei confronti di Rangnick come per Ivan Gazidis. La sua permanenza? Difficile, anzi difficilissima. Il Milan…

milik-napoli

Milan, il dopo Ibrahimovic: niente Jovic, arriva Milik?

R. I. Milanista

Arkadiusz Milik resta uno dei principali obiettivi per l'attacco del Milan. L'attaccante polacco è in partenza dal Napoli. Il Milan continua a seguirlo, continuo a pensare a lui per la prossima…

pioli-kjaer

Panchinari a chi? Kjaer e Maksimovic due riserve di lusso

R. I. Milanista

Altro che riserva. Simon Kjaer, come Nikola Maksimovic, stanno dimostrando di meritare un posto da titolare. Due giocatori arrivati in punta in piedi che hanno convinto Pioli e Gattuso. Il danese è…

under-roma

Cengiz Under piace ancora al Milan?

R. I. Milanista

Cengiz Under lascerà la Capitale, non resterà alla Roma. Fino a qualche mese fa piaceva al Milan. Il club rossonero ha fatto più che un semplice sondaggio sul 22enne di Balikesir. Che farà la società…

theo-hernandez

Milan-Roma è anche Theo contro Kolarov

R. I. Milanista

A San Siro si gioca per l'Europa, si sfidano due squadre che hanno in rosa due dei migliori terzini sinistri in assoluto. Da una parte Theo Hernandez, dall'altra Aleksandar Kolarov. Due che non…