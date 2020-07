La nuova vita di Rafael Leao al Milan grazie a Pioli e soprattutto a Ibra

La nuova vita di Rafael Leao è cominciata a fine giugno a Torino, in Coppa Italia. Da lì l’attaccante portoghese è sempre riuscito a giocare, è riuscito a segnare due reti in appena 119 minuti complessivi. Non male e ora la Lazio, una squadra fortissima.

Due reti belle, di qualità, una di queste, la seconda, fondamentale per la rimonta di Ferrara, per strappare un punto che lascia ancora vive le speranze europee per il Milan.

Un gol che conferma Rafael Leao è un giocatore vero, di prospettiva, che deve solo crescere, soprattutto nella testa.

Dal ritorno in campo il portoghese sta dimostrando continuativamente parte del suo potenziale, quello che non era riuscito a fare prima. Forse non solo per colpe sue. Ora come ha raccontato sente la fiducia di Pioli, sente sempre di più il desiderio di fare bene a Milano, con la maglia rossonera e non altrove.

Ma il segreto non è solo il gioco (bastone e carota, per intenderci) di Pioli. C’è di più. C’è Zlatan Ibrahimovic. ”Lui è come un fratello maggiore – ha raccontato qualche giorno fa a Sky – mi dà dei consigli per fare meglio. Mi dà fiducia e questo mi aiuta”. Un aiuto fondamentale, che può che fargli solo bene.

Leao si gioca ancora il suo futuro a Milan. Un futuro che dipenderà dal suo comportamente in campo e fuori. Lo sta osservando da vicino Pioli, a distanza Rangnick. Il loro giudizio insieme a quello della società di Via Aldo Rossi sarà decisivo per capire se potergli offrire un ruolo importante nella squadra dell’anno prossimo. Ma solo se, se lo meriterà…