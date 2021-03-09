Meité: "Abbiamo dimostrato di poter giocare a questi livelli"
Il centrocampista ivoriano ha parlato ai microfoni di Milan Tv.
Il centrocampista ivoriano ha parlato ai microfoni di Milan Tv.
Le parole del difensore milanista.
Parla il tecnico dei Red Devils.
Le parole di Zlatan.
Il commento del tecnico rossonero.
Le parole dell'ivoriano.
Finisce Milan-Manchester United, finisce con la vittoria degli inglesi, ecco la moviola della gara andata in scena a San Siro
Tutto pronto per Milan-Manchester United, ma la gara si giocherà anche sui social. Ecco le reazioni e i commenti alla gara di San Siro
Ecco la diretta testuale live del match di Europa League
Ibra scalda i motori. Nel Manchester ancora assente Cavani.
Le dichiarazioni del mister a Sky Sport.
Alle 14.30 parleranno in conferenza stampa Stefano Pioli e Simon Kjaer, l'eroe dell'Old Trafford
Il commento dell'allenatore del Manchester United.
Le parole del numero 5 rossonero.
Le parole del difensore inglese.
Il commento del difensore danese.
Le parole del centrocampista ivoriano.
Il commento del tecnico rossonero.
Pareggia il Milan di Stefano Pioli contro il manchester United di Solskjaer, grazie a Kjaer. Ecco la moviola della gara dell'Old Trafford
Manchester United-Milan si giocherà anche sui social, ecco le reazioni e i commenti dei tifosi alla partita dell'Old Trafford
Le parole di due ex calciatori rossoneri
Segui la diretta testuale di Manchester United-Milan
Parla il talento portoghese in forza al Manchester United.
Parla il vice presidente onorario del club rossonero.
Le dichiarazioni del tecnico dei Red Devils.
Le parole del tecnico rossonero.
Ecco le parole del centrocampista del Manchester United
Ecco le probabili formazioni
Ecco la conferenza stampa di Stefano Pioli, in vista del prossimo impegno europeo del Milan, che affronterà il Manchester United
Parla il capitano del Manchester United.