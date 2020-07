Le parole di Ibrahimovic? Intervento a gamba tesa, ma necessario

Prima Boban, poi licenziato. Ora Ibrahimovic. Due duri (e puri) che hanno deciso di dire le cose in faccia a Ivan Gazidis, all’uomo di fiducia di Paul Singer. Parole che non possono fare male al Milan di Stefano Pioli, a una squadra Ibra dipendente. Parole che non possono far peggio delle scelte di Casa Milan.

Quando Zlatan parla tutti lo ascoltano. Quando lo svedese decide di aprire bocca lo fa perchè c’è un motivo, una ragione. E ora c’è. Il Milan sta volando, sta risalendo la classifica. Ha ragione Zlatan. I numeri sono dalla sua parte, dalla parte del tecnico che a fine campionato sarà mandato via.

Con Zlatan il Milan avrebbe lottato per lo scudetto? Sicuramente per un posto di Champions League. Non serve Ralf Rangnick, non servono manager stanieri. L’Inter di Thohir è stato un fallimento. Sarebbe stato meglio non cadere in questa tentazione. Ora vedremo se Ibra si sbaglierà.

Sarebbe sbagliato pensare però che le frecciate di Zlatan a poche ore dalla sfida con il Napoli, uno scontro diretto, possano condizionare, far male alla squadra. La squadra ha già fatto sapere a Gazidis di essere delusa dalla sua assenza, da alcune uscite infelici, dalla decisione di mettere in discussione un progetto che funziona, che funzionava anche con Gattuso.

Ibra non sa se resterà, Ibra però vorrebbe restare. Ibra non ha ricevuta nessuna chiamata, Ibra la riceverà ma non per ricevere un’offerta. Una chiamata di saluti. Ormai le decisioni sul futuro del Milan sono state prese. L’unica cosa che non cambierà mai è l’amore di Ibra per il Milan e quello dei tifosi rossoneri per il loro Dio…