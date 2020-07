Milan, il dopo Ibrahimovic: niente Jovic, arriva Milik?

Zlatan Ibrahimovic andrà via, Lukas Jovic costa troppo e allora Arkadiusz Milik resta un giocatore che piace, un profilo interessante che il Milan continua a seguire da vicino.

L’attaccante polacco non è mai riuscito a essere un punto di forza del Napoli. Nè con Ancelotti, nè con Gattuso. Non è mai entrato nel cuore dei suoi allenatori. I numeri però sono dalla sua parte. In questa stagione ha segnato 10 reti in campionato in appena 21 presenze. E tre in Champions League.

A Napoli, Milik, ha giocato 116 gare, segnato 47 reti, realizzato 5 assist. Numeri che meriterebbero maggior considerazione. Numeri che possono far ben sperare i tifosi rossoneri se da Via Aldo Rossi decidessero di affondare il colpo.

L’unico problema di Milik è la sua fragilità fisica, quella delle sue ginocchia. Problemi che lo hanno condizionato anche in questo campionato. Una valutazione andrà fatta con Rangnick, con il suo staff, con i nuovi uomini mercato che potrebbero decidere anche di non puntare sul polacco per i problemi fisici che lo hanno tenuto fuori tanto.

La sua valutazione di 30 milioni potrebbe essere trattabile con Aurelio De Laurentiis che continua a rinviare ogni tipo di discorso per il suo rinnovo. Il contratto di Milik scade il prossimo 30 giugno 2021. Una condizione che potrebbe permettere al Milan di strappare un prezzo più basso. Ma si sa con De Laurentiis sedersi a un tavolo per trattare non è mai semplice…

Intanto al San Paolo sarà Ibra contro Milik. Chi vincerà la sfida dei bomber?