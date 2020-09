Berlusconi – Le parole dell’ex presidente rossonero dal San Raffaele

MILANO – Torna a parlare dall’ospedale “San Raffaele” di Milano Silvio Berlusconi! L’ex presidente del Milan era stato ricoverato nei giorni scorsi dopo essere stato trovato positivo al coronavirus e aver contratto una polmonite da Covid-19. Il suo quadro clinico sembra migliorare, ma i problemi di salute pregressi e l’età avanzata costringono i medici ad agire con cautela.

Ecco le sue parole di questa mattina, riportate da La Gazzetta dello Sport: “Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi 5 per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e di riuscire a tornare in pista“.