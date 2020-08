La difesa a Giampaolo, un anno dopo. Perché solo ora?

Due ex del Milan. Due che non ci sono più per scelta di Pioli. Giacomo Bonaventura e Ricardo Rodriguez. Due che oggi hanno deciso di mettersi dalla parte di Marco Giampaolo, un Maestro lasciato a casa dopo solo sette giornate di campionato.

Il pensiero di Giacomo Bonaventura, lasciato partire a parametro zero e ancora oggi alla ricerca di un progetto che lo convinca, è chiaro, è a suo favore: “Ha uno stile suo – ha dichiarato Jack a Sportweek – non fa l’amicone dei giocatori, non è uno che tutti i giorni ti chiama nel suo ufficio a parlare, ma a me andava bene così”. Messaggio per Pioli? Chissà. Sicuramente “avrebbe avuto bisogno di più tempo per trovare soluzioni di gioco migliori. Io rientravo dall’infortunio e all’inizio non ero pronto, quando lo sono stato gli ho detto: “Mister, fammi giocare, così ti do una mano”. Mi ha dato retta, ma è stato esonerato poco dopo. Sono convinto che col suo sistema avrei potuto fare bene…”.

Da un commento ‘disinteressato’ ad un altro. A quello di Ricardo Rodriguez che ha scelto di tornare a lavorare con lui: “Conosco bene Giampaolo, è un allenatore di qualità, al quale piace giocare bene, con molti passaggi”. Viva il bel gioco, viva un allenatore che a Milano è mancato di personalità. “Giampaolo mi conosce bene, sa quando posso dare alla squadra”.

Ma come hanno deciso di parlare bene di Giampaolo solo ora?

