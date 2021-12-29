Leao-Milan, addio in estate?
Ecco le immagini
Giroud non ha gradito il cambio
Ecco il video
Ecco tutti gli elenchi
Ecco il video
Ecco i dati
Ecco l'analisi di Alfredo Pedullà per La Gazzetta dello Sport
Ecco i numeri
Che magia!
Ecco cosa è successo all'Unipol Domus al triplice fischio di Di Bello
Ecco la proposta
Ecco le parole dell'ex attaccante
Ecco l'analisi di Sacchi
Ecco le possibili scelte di formazione
Pioli vuole rilanciare Diaz. Lo spagnolo dopo il Covid non ha convinto
Ecco i numeri
Ecco il punto
Sabato 5 febbraio i club meneghini si affronteranno in un derby. Ecco come stanno le due protagoniste
Ecco i voti di Andrea Di Caro ai microfoni di Gazzetta.it
Ecco la storia del rossonero
Ecco l'incredibile rete dello svedese
Ecco il botta e risposta tra i due ex Azzurri
Ecco il ricordo dei big dello sport made in USA
Ecco le parole dell'ex c.t.
4-2-3-1 o 4-3-3?