Il Milanista

Pagelle Milan

Le pagelle del Milan di Tiziano Crudeli.

Le PAGELLE di Crudeli: MAMMAMIAAA!!

R. I. Milanista

Maignan 6 Per lunghi minuti quasi inoperoso, però nel momento chiave si fa trovare pronto. Determinante su Henrikh Mkhitaryan: aspetta fino all’ultimo e chiude lo specchio con grande lucidità. Nel…