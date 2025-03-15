Le PAGELLE di Crudeli: MAMMAMIAAA!!
Maignan 6 Per lunghi minuti quasi inoperoso, però nel momento chiave si fa trovare pronto. Determinante su Henrikh Mkhitaryan: aspetta fino all’ultimo e chiude lo specchio con grande lucidità. Nel…
Maignan 6 Per lunghi minuti quasi inoperoso, però nel momento chiave si fa trovare pronto. Determinante su Henrikh Mkhitaryan: aspetta fino all’ultimo e chiude lo specchio con grande lucidità. Nel…
Ecco le pagelle de IlMilanista.it
Le pagelle di Crudeli al termine della partita tra Milan e Roma
Tiziano Crudeli dice la sua alla fine della partita tra Milan e Fiorentina
Le pagelle del match di Serie A Juventus-Milan, con i voti e il commento di Tiziano Crudeli per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle del match di San Siro Milan-Napoli, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle del match di Coppa Italia Milan-Lecce, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero
Le pagelle della gara di Serie A Udinese-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle della gara di Serie A Milan-Bologna, con i voti e il commento di per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle della gara di Serie A Lecce-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle del match di San Siro Milan-Cremonese, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per Allegri
Le pagelle del match di Coppa Italia Milan-Bari, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per Allegri
Le pagelle dell'amichevole Chelsea-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle dell'amichevole Leeds-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle dell'amichevole Perth Glory-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle dell'amichevole Liverpool-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle dell'amichevole Arsenal-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Allegri
Le pagelle della gara di Serie A Milan-Monza, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Conceicao
Le pagelle della gara di Serie A Roma-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Conceicao
Le pagelle della finale di Coppa Italia Milan-Bologna, con i voti e il commento per i giocatori rossoneri e per Conceicao
Le pagelle del match di Serie A Milan-Bologna, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Conceicao
Le pagelle del match di Serie A Genoa-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Conceicao
Le pagelle della partita di Serie A Venezia-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per Conceicao
Le pagelle del match di Coppa Italia Inter-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per Conceicao
Le pagelle della partita di San Siro Milan-Atalanta, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per Conceicao
Le pagelle del match di Serie A Udinese-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per Conceicao
Le pagelle del match di Serie A Milan-Fiorentina, con i voti e il commento di Tiziano Crudeli per ogni giocatore rossonero e per Conceicao
Le pagelle di Coppa Italia di Milan-Inter, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Conceicao
Le pagelle del match di Serie A Napoli-Milan, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Conceicao
Le pagelle del match di Serie A Milan-Como, con i voti e il commento per ogni giocatore rossonero e per mister Conceicao