Bakayoko vuole il Milan ma il Chelsea non ha ancora detto di sì

Tra il Milan e Tiemouè Bakayoko c’è di mezzo il Chelsea. I Blues hanno messo in vendita il proprio giocatore ma alle loro condizioni. Dopo l’ennesimo prestito in giro per l’Europa ora il club di Roman Abramovich è deciso a monetizzare, non dare più il giocatore in prestito gratuito come avvenuto anche nella precedente esperienza in rossonero.

Con gli inglese si sarebbe trovata una prima intesa sulle cifre non ancora sulla formula che però potrebbe essere quella del prestito oneroso (3 milioni di euro) con obbligo di riscatto fissato intorno ai 20 milioni di euro. Ma è proprio sull’obbligo che la trattativa al momento si è fermata. Il Milan vorrebbe introdurre solo il diritto, il Chelsea vuole avere la certezza che l’affare vada a buon fine.

Un affare in stand-by dopo che il giocatore ha spinto per tornare decidendo di rinunciare a una parte importante del proprio ingaggio che continuerebbe a perceperire se restasse a Londra. Ma alla sua età, il pieno della maturità per un calciatore, ha scelto il progetto, una squadra che gli può garantire continuità e un ritorno veloce in Champions League.

Ingaggio ridotto pur di indossare nuovamente il rossonero ma ora la palla passa all’uomo dei conti, a Ivan Gazidis che non vorrebbe avere l’obbligo di acquisto. Così facendo però c’è il rischio che il Chelsea cominci a guardarsi intorno…

Come alternativa a centrocampo i rossoneri valutano anche il nome di Tommaso Pobega, rientrante dal prestito al Pordenone.