Mercato Milan, cambiano gli esterni di difesa. Si salvano in due

Dopo Ricardo Rodriguez che ritroverà il Maestro, il Milan ha deciso di ‘liberarsi’ anche di Davide Calabria e Diego Laxalt. Due che non hanno convinto Pioli, due che hanno le valigie in mano. Sarebbe stato così anche per Conti a dire il vero, ma il prezzo pagato all’Atalanta oggi non è ancora recuperabile sul mercato e quindi non resta che puntarci ancora, sperare che Andrea possa tornare sui suoi livelli. L’unico intoccabile, manco a dirlo è Theo Hernandez.

Sia Laxalt che Calabria hanno delle trattative in corso ma siamo ancora lontani dalla conclusione. Il terzino uruguayano, che ha un accordo con il club rossonero fino al 30 giugno 2022, è seguito dal Lokomotiv Mosca che però non ha ancora presentato un’offerta ritenuta da Casa Milan adeguata. La dirigenza rossonera valuta il cartellino del giocatore una cifra vicina ai 10 milioni di euro, una cifra giudicata eccessiva dalla squadra di Mosca che vorrebbe investire poco più della metà. In Italia il giocatore piace sempre al Genoa di Preziosi. Il problema però resta l’ingaggio, superiore al milione e mezzo netto a stagione.

In partenza anche anche uno dei prodotti del vivaio rossonero: Davide Calabria. L’esterno di centrocampo trasformato per esigenze di ruolo in terzino destro (e in emergenza, in passato, anche sinistro) lascerà Milanello per andare a cercare miglior fortuna.

Il cambio di agente, il passaggio all’agenzia spagnola YouFirst Sports spinge oggi il giocatore in Liga. Da registrare il forte interesse del Siviglia, poi è arrivato anche quello del Betis. Ma le offerte di prestito arrivate a Maldini per il momento non convincono ancora. Ci vuole almeno un obbligo di riscatto…