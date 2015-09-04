CESSIONI - Nocerino e José Mauri verso l'addio R. I. Milanista Redazione Il Milanista 13 novembre - 15:07 13 novembre

MILANO - Pronte due cessioni. I rossoneri avrebbero già delineato alcune sicure partenze come quelle di Nocerino e Jose Mauri; mentre sono al banco di prova due altri centrocampisti: Montolivo e De…