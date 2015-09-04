Il Milanista

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Genoa CFC v SS Lazio - Serie A

C'ERAVAMO TANTO AMATI - La vendetta degli ex

R. I. Milanista

Le ultime reti incassate da Donnarumma portano la firma di giocatori con un passato nel Milan ed un presente da ex

nocerino besiktas turchia

CESSIONI - Nocerino e José Mauri verso l'addio

R. I. Milanista

MILANO - Pronte due cessioni. I rossoneri avrebbero già delineato alcune sicure partenze come quelle di Nocerino e Jose Mauri; mentre sono al banco di prova due altri centrocampisti: Montolivo e De…

inzaghi Milan

FOCUS - Inzaghi meglio di Mihajlovic

R. I. Milanista

L' ex attaccante ha una differenza gol migliore rispetto al serbo e un punto in più in classifica

BERLUSCONI

203 MILIONI - Milan, la tua rosa vale tutti questi soldi

R. I. Milanista

203 milioni - La super valutazione della rosa del Milan - è questo il valore complessivo dei giocatori rossoneri come scrive La Repubblica. Di seguito le prime 4 posizioni tra i club della nostra…