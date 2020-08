Chi è Dumfries? Il dopo Conti arriva dall’Olanda…

Chi è Denzel Dumfries, il giocatore che piace tanto al Milan? Stiamo parlando innanzitutto di un classe 1986. Di un giocatore che giocava nei dilettanti del Barendrecht, cresciuto poi nello Sparta Rotterdam che nella prima stagione, 2014/15 lo alterna tra giovanili e squadra B. Il suo esordio arriva il 20 febbraio 2015 in una gara perso 2-1 contro l’Emmen.

Nella stagione successiva vince la serie B olandese da titolare inamovibile con la prima squadra. Poi il passaggio nell’estate 2017 all’Heerenveen che lo acquista prendendolo per soli 750.000 euro. Una stagione incredibile quella di Dunfries: tre gol e otto assist (primo tra i difensori e pari merito in classifica col super prospetto Frankie De Jong) . Numeri che convincono il PSV, appena laureatosi campione d’Olanda, a farsi sotto. Affare fatto per 5,5 milioni di euro. Esordisce in Eredivisie con la maglia del PSV contro l’Utrecht insaccando la rete del 4-0 al minuto numero 80.

Dumfries può ricoprire entrambi i ruoli sulla fascia destra. Quello di difensore esterno come quello di ala spostato in un centrocampo offensivo, di forte spinta. Può farlo grazie a un fisico statuario. Veloce in avanti ma forte anche in marcatura. Insomma un giocatore già completo con ampi margini di miglioramento, magari grazie a Pioli.

Il 13 ottobre 2018 ha fatto il suo esordio assoluto con la maglia della nazionale maggiore, nella partita vinta per 3-0 sulla Germania.

Di seguito i numeri della sua ultima stagione con la maglia del PSV:

Eredivisie: 25 presenze, 7 gol, 3 assist e 7 cartellini gialli.

Europa League: 6 presenze e 1 assist.

Preliminari di Champions League: 2 presenze.

Preliminari di Europa League: 4 presenze e 1 gol

Coppa d’Olanda: 2 presenze.

Supercoppa olandese: 1 presenza.

Totale: 40 presenze, 8 gol, 4 assist e 7 cartellini gialli.