Bonaventura offerto a mezza serie A…

Povero Jack, ancora senza squadra. E chi l’avrebbe mai detto. Eppure è così. Giacomo Bonaventura ha finito la sua avventura al Milan lo scorso 2 agosto. Ora è in vacanza, ma ancora senza un contratto, un progetto, una maglia.

Zlatan Ibrahimovic ci ha provato, Mino Raiola anche. Sembrava che Jack potesse rimanere ancora al Milan, almeno un’altra stagione. Ma niente, la richiesta del suo agente non è stata accettata da Ivan Gazidis che non ha cambiato idea (chissà se la cambierà per Ibra…).

Contratto scaduto, non certo una notizia improvvisa per il giocatore che aveva già cominciato a guardarsi intorno. Per lui si era parlato fin da subito di Torino, poi anche della Roma. Era arrivata anche la proposta della Fiorentina. Poi l’interesse dell’Hellas Verona, ora la Lazio. Ma al momento ancora nessuna firma sul contratto.

Mino Raiola ha bussato alla porta anche di Claudio Lotito. Un parametro zero di lusso che però sembra non convincere. Il club biancoceleste avrebbe qualche dubbio legato alle condizioni fisiche del giocatore e soprattutto perplessità sull’ingaggio elevato richiesto dal calciatore.

L’impressione è che o Bonaventura abbassa le sue richieste economiche o difficilmente ci sarà spazio per lui nella prossima Serie A…