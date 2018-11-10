Verso Torino-Milan: Pioli in vantaggio su Juric, tutti i precedenti
A poche ore dalla sfida dell'Olimpico Grande Torino analizziamo lo storico tra i rossoneri di Stefano Pioli e i granata di Ivan Juric.
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Nelle sfide con Mazzarri i precedenti sorridono al tecnico rossonero e il Cagliari è la squadra con cui ha vinto di più.
Il Milan archivia la pratica Frosinone e aspetta l'Atalanta per continuare a sognare il quarto posto
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A riportare le sue parole il quotidiano "La Stampa"
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Durante l'allenamento odierno Higuain è stato protagonista di un brutto fallo su Gattuso
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