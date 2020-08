Si avvicina l’avventura in Europa League del Milan

Si è partiti il 20 agosto con i preliminari di Europa League. Un lungo cammino che coinvolgerà anche il Milan di Stefano Pioli che sogna di arrivare in fondo, alla finale di Danzica il 26 maggio 2021.

Due le italiane già qualificate alla fase a gironi (inizierà il 22 ottobre): Napoli e Roma, che si presenteranno al sorteggio di Atene il prossimo 2 ottobre da teste di serie. Decisamente più complicato il cammino per il Milan, che parte dal secondo turno di qualificazione (sarà testa di serie al sorteggio del 31 agosto) e scenderà in campo il 17 settembre. I rossoneri dovranno superare tre ostacoli per entrare nella vera e propria Europa League, competizione mai vinta, l’unica che manca per completare la grande collezione di trofei.

Nella serata di ieri è stata disputata la penultima gara del turno preliminare di Europa League, con la vittoria del Gjilani per 3-1 sul campo del Tre Penne. Oggi, alle 18, avrà luogo l’ultimo degli incontri, ovvero il recupero tra Lincoln Red Imps e Prishtina, rinviato a causa delle plurime positività al Coronavirus nei kosovari.

Un inizio anticipato che Casa Milan avrebbe fatto volentieri a meno pensando alle poche vacanze avute a disposizione, al nuovo inizio ravvicinato senza fare una vera e propria preparazione. Insomma una situazione nuova per la squadra di Pioli che dovrà però ben figurare nella competizione europea che potrebbe portare nelle casse rossonere nuovi e importanti introiti.

