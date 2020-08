Bakayoko e Kessie a protezione di Ismael Bennacer

Tiemouè Bakayoko è pronto a tornare in Italia. A Milano per restarci. Un ritorno voluto fortemente da Paolo Maldini, spinto da Stefano Pioli e dallo stesso giocatore stanco di essere prestato, girare per mezza Europa senza fortuna. L’ultima volta al Monaco, in Ligue 1.

Il centrocampista francese ha fatto di tutto pur di tornare al Milan. Ci ha provato a gennaio. Lo sta facendo anche adesso decidendo di rinunciare a una parte importante del suo ingaggio pur di tornare ai livelli avuti con Gattuso (31 presenze, una rete, un assist in campionato).

Chelsea permettendo (bisogna trovare ancora l’accordo con Abramovich) con Casa Milan è stato trovato un accordo di massima su circa 3 milioni annui più bonus. La metà di quanto percepisce dai Blues di Londra. Ma non importa a quanto pare. Un acquisto che rientra nei parametri imposti da Gazidis,, per età (ne compie 26 il prossimo 17 agosto), sia per ingaggio.

Un ritorno a Milanello fondamentale per il futuro rossonero. L’idea tecnica è quella di rafforzare ancor di più il centrocampo. Aggiungere a Kessie anche Bakayoko in protezione di Ismael Bennacer che avrà così meno compiti di interdizione, di rottura del gioco. Una sorta di liberazione per il franco-algerino. Meglio pensare a costruire, a fare il regista a tutti gli effetti. Cosa che a dire il vero non è ancora riuscito.

Tanti palloni toccati, pochi quelli finiti poi in porta. La quota zero assist è la conferma che Bennacer, cercato ancora dal Psg, debba essere impegnato solo per cercare di far giocare il Milan e non per distruggere il gioco dei suoi avversari.

Con Baka e Kessie insieme si potrebbe pensare di tornare a giocare con i tre in linea. Ma al momento è solo un’idea. Di sicuro Pioli con Bakayoko trova un giocatore forte anche nel gioco aereo, uno di quelli che sa calciare anche bene. E perso Bonaventura, un pò di qualità servirebbe a questo Milan…