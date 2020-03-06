De Vrij: "Vittoria meritata, siamo fiduciosi per il resto della stagione"
Le dichiarazioni del giocatore interista
Le dichiarazioni del giocatore interista
Ecco le immagini del match di questa sera a San Siro
Ecco i voti dei giocatori rossoneri
Il Milan perde 2-1 ed esce dalla Coppa Italia
Ecco La Moviola di Inter-Milan.
Ecco i migliori e i peggiori della partita
Segui, con il live testuale de ilMilanista.it, la diretta di Inter-Milan, quarto di finale della Coppa Italia
Ecco i migliori commenti dei tifosi rossoneri, sui social, a Inter-Milan: derby di Coppa Italia
Ecco le parole di Peppe Di Stefano
Ecco le parole del tecnico
Pioli ritrova Romagnoli. Ancora assenti Calhanoglu e Bennacer.
Fra quattro giorni si apriranno i quarti di finale di Coppa Italia, con la stracittadina di Milano
La data della stracittadina
Ecco la possibile data
Al termine di Milan-Torino ottavo di finale di Coppa Italia ha parlato Alessio Romagnoli, ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole
Al termine d Milan-Torino, ottavi di finale di Coppa Ha parlato Stefano Pioli. Ecco che cosa ha detto l'allenatore rossonero
Ecco i voti dati dal noto giornalista di fede rossonera
I rossoneri ottengono la qualificazione dagli undici metri
Ecco le parole del d.s granata
Ecco le parole del portiere ex Lione
Ecco le parole del dirigente rossonero
Ecco le parole ai microfoni di Rai Sport
Ecco le formazioni ufficiali
Successo in rimonta della squadra di Maran
Il tabellone
Il sorteggio
Tra alcune ore verrà assegnato il trofeo
La squadra di Sarri torna a calcare il prato dello Stadium
Restano tre partite da giocare per portare a termine il torneo
Ecco le 3 possibilità per portare a termine la competizione