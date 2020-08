Laxalt in uscita, ma chi se lo prende?

Uno è partito, l’altro partirà. Almeno questa è l’intenzione di Casa Milan. Dopo aver ceduto al Torino, Ricardo Rodriguez, ora i dirigenti rossoneri vogliono ‘liberarsi’ anche di Diego Laxalt. Ma se il primo è stato scelto da Marco Giampaolo in persona, il secondo non ha un grande mercato, almeno fin qui.

L’unica squadra interessata all’ex Genoa e Torino è, o almeno era, lo Spartak Mosca. Ma davanti alla richiesta di 10 milioni da parte del Milan il club russo ha deciso di prendere tempo. Forse troppo. Un silenzio che fa capire come sia difficile cedere un giocatore come Laxalt a quelle cifre.

Fino a questo momento non ci sono altre offerte, nessuna trattativa in corso e a quanto sembra nemmeno sondaggio. Diego resterà a Milanello ad allenarsi con il resto dei suoi compagni ma sempre con la valigia pronta.

Si cerca anche una soluzione italiana. Magari in prestito con diritto di riscatto. Si farà un tentativo ancora una volta con il Genoa. Potrebbe essere anche proposto alla Sampdoria alla ricerca di un terzino sinistro. Di sicuro per cederlo, in tempi brevi, Gazidis dovrà decidere di abbassare le pretese…