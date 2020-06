Cengiz Under piace ancora al Milan?

Il contratto di Cengiz Under scadrà solo il 30 giugno 2023. Ma il turco difficilmente resterà ancora a Roma. Nella capitale nell’ultima stagione con l’arrivo di Fonseca sulla panchina giallorossa ha incontrato qualche difficoltà.

Poche presenze, appena 16, e solo 3 tre reti per un giocatore su cui la Roma punta a guadagnare una cifra sufficiente per rimettere a posto il bilancio. Qualche sessione di mercato fa Under aveva una valutazione superiore ai 50 milioni di euro, ma motivata dall’interesse di squadre prestigiose come il Barcellona.

Ora il suo mercato è cambiato. La valutazione del giocatore è cambiata, è calata e il Milan è tornato a pensarci. Un progetto Milan che vuole ripartire dai giovani, da giocatori che possono crescere e diventare dei valori economici importanti per la stessa proprietà statunitense che deve sistemare il bilancio rossonero.

Tatticamente il giocatore potrebbe non più interessare al Milan. soprattutto se Stefano Pioli dovesse lasciare Milanello. Under è un giocatore che non è ancora riuscito a esprimersi ai massimi livelli. Dopo l’esplosione della prima stagione si è un pò perso.

Potrebbe essere una scommessa da vincere, una di quelle che piace a Gazidis. Ma a quali cifre?