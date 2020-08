Chi fa posto a Pezzella? In uscita Musacchio e Leo Duarte

Il Milan vuole un altro centrale di esperienza. Poteva essere Thiago Silva ma costava troppo per i gusti di Gazidis. Meglio un altro giocatore alla Simon Kjaer. Meglio un giocatore di esperienza che un giovanissimo, meglio un giocatore che conosca già il campionato italiano.

German Pezzella è uno di questi. E’ il capitano della Fiorentina di Commisso che ha un progetto ambizioso ma non ancora come quello del Milan. E a 29 è meglio non perdere altro tempo. Ma se arrivasse lui Maldini e Mascara sarebbero costretti a cedere sia Leo Duarte (sarebbe comunque andato via a giocare in prestito in serie A), sia Mateo Musacchio oggi ancora infortunato, alla pari di Romagnoli, e quindi difficilmente piazzabile.

Se il primo è una giovane scommessa su cui puntare ancora, sull’argentino ex Villareal il Milan avrebbe già preso una decisione. Una decisione rinviata a causa solo della gravità del problema che ha costretto Musacchio a non concludere il campionato. Venderlo sarebbe praticamente impossibile oggi.

Ma come per il brasiliano anche per Mateo si potrebbe pensare a un prestito, a una parziale contropartita per arrivare a Pezzella. Per Leo Duarte ci sono un paio di sondaggi con qualche club italiano, ancora nulla di certo. Il Milan vuole avere delle garanzie che il giocatore non finisca all’ultimo posto della panchina.

Discorso diverso per Musacchio. Il Milan nel suo caso non ha fretta. Il mercato è appena cominciato e resta alla finestra in attesa ci possano essere delle esigenze particolari, dei possibili scambi. Il prestito con parte dello stipendio pagato è l'ultima delle ipotesi ma non a fine settembre, se non succederà nulla, non si può escludere proprio niente…