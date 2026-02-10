La designazione arbitrale di Hellas Verona-Milan: dirige Chiffi
Hellas Verona Milan, ufficiale la, designazione arbitrale: Chiffi sarà il direttore di gara, Mazzoleni e Gargiglio al VAR.
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Segui il live della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32esima giornata: tutti gli aggiornamenti minuto per minuto.
Napoli-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Doveri sarà il direttore di gara, Mariani e Di Paolo al VAR.
Ecco le formazioni ufficiali del match in programma tra poco tra Milan e Torino. Le scelte iniziali di Allegri e D'Aversa.
L'esito degli esami di Leao: nessuna lesione ma stop confermato contro il Torino. Ecco i possibili tempi di recupero del portoghese.
Milan-Torino, ufficiale la designazione arbitrale: Fourneau sarà il direttore di gara, Nasca e Maresca al VAR.
Il pareggio dell’Inter contro l’Atalanta infiamma la corsa scudetto: il Milan in caso di vittoria può portarsi a -5 mettere pressione.
Maurizio Sarri presenta Lazio-Milan in conferenza stampa: l’analisi sui rossoneri e il confronto con Allegri alla vigilia della sfida.
Ecco le probabili formazioni di Lazio e Milan: le possibili scelte di Sarri e Allegri tra ballottaggi, assenze e ultimi dubbi di formazione.
Filippo Galli critica il sistema calcio in Italia: troppo pochi i giovani italiani valorizzati in Serie A, Bartesaghi solo un'eccezione.
Lazio-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Guida sarà il direttore di gara, Chiffi e Maggioni al VAR.
Il Giudice Sportivo dopo la 28esima giornata di Serie A: Rabiot squalificato, Modric in diffida e tre ammende ai danni del Milan.
L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese analizza gli episodi arbitrali del derby tra Milan e Inter: non punibile il mani di Ricci.
Vigilia di Milan-Inter: le probabili formazioni del derby. I dubbi e i ballottaggi di Allegri e le possibili scelte di Chivu.
Giacomo Bonaventura annuncia il ritiro dal calcio a 36 anni. Per lui 184 presenze in rossonero con 35 gol. Il Milan lo omaggia sui social.
Milan-Inter, ufficiale la designazione arbitrale: Doveri sarà il direttore di gara, Abisso e Di Bello al VAR.
Arrigo Sacchi commenta la sfida di Coppa tra Como e Inter e guarda al derby e al campionato: "L’Inter ha lo scudetto praticamente in tasca".
Paolo Scaroni parla del nuovo stadio di Milan e Inter: "Sarà uno stadio bellissimo, il più bello d'Europa di sicuro".
Il Milan affronterà tra poco, alle 12.30, la Cremonese allo Zini. Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori.
Cremonese-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Massa sarà il direttore di gara, Guida e Maggioni al VAR.
Il Milan comunica la riuscita dell'intervento per Ruben Loftus-Cheek. Ecco i tempi di recupero riportati dal comunicato.
Il Milan è pronto ad affrontare il Parma nel match valido per la 26a giornata di Serie A. Segui il live del match insieme a noi!
Il Milan affronterà alle 18:00 il Parma a San Siro. Di seguito, ecco le formazioni ufficiali dei due allenatori.
Risentimento muscolare al soleo per Lautaro Martinez, presenza rischio per il derby col Milan. Il focus sul calendario delle due milanesi.
Milan-Parma, ufficiale la designazione arbitrale: Piccinini sarà il direttore di gara, Camplone e Pairetto al VAR.
Il Bologna riscatta ufficialmente Tommaso Pobega dal Milan: obbligo scattato e operazione da 7 milioni. Il comunicato del club rossoblù.
Pisa-Milan, ufficiale la designazione arbitrale: Fabbri sarà il direttore di gara, Aureliano e Serra al VAR.
Retroscena Mateta: ecco perché il Milan ha deciso di ricorrere alle visite approfondite. Tare decisivo nel far scattare l’allarme.
Il preparatore serbo Ilic parla di Dusan Vlahovic a Tuttosport e immagina per lui un futuro lontano dall'Italia: "Andrà al Barcellona per me"
Gattuso compatta l’Italia in vista del playoff Mondiale: cena a Milano coi big del campionato. Presenti Gabbia e Ricci, new entry Bartesaghi.