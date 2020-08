Il Milan e i suoi esuberi. Ecco la lista dei giocatori non graditi a Pioli

Vendere non è mai facile, soprattutto quando giochi nel Milan ma non sei un campione. Non sei un top-player ma hai un ingaggio pesante, come se lo fossi. Ecco perchè per Paolo Maldini e Frederic Massara quello del mercato in uscita non sarà un compito semplice, anzi.

Sulla lista dei partenti c’è Davide Calabria, Diego Laxalt, Leo Duarte, Mateo Musacchio, Rade Krunic, Alen Halilovic e magari anche Samu Castillejo. Una lista lunga di nomi oggi ancora senza una destinazione ben definita…

In difesa Pioli ha bisogno di altri esterni, non di Calabria (e forse nemmeno di Conti ma per questioni di bilancio Andrea deve ancora rimanere) e nemmeno di Laxalt. Servono altri giocatori con maggior propensione offensiva ma anche maggior attenzione quando c’è da difendere. Aurier è l’esempio di giocatore da prendere.

Stesso discorso per i due centrali di difesa. Leo Duarte andrà a farsi le ossa in Serie A, a giocare per crescere. Difficile privarsi di Mateo Musacchio colpito da un brutto infortunio e quindi difficilmente ‘piazzabile’.

In mezzo al campo si attende l’arrivo di Bakayoko, poi di un altro centrocampista ancora prima di dare il via libera a Krunic (piace al Torino) oltre che ad Halilovic che ha terminato il suo doppio prestito in Belgio.

Infine l’attacco. Nessuno ufficialmente è sul mercato, nemmeno Samu Castillejo ma è chiaro che se bisogna pensare a un esubero là davanti, lo spagnolo è l’indiziato numero uno a partire. Ma anche nel suo caso, cartellino e stipendio non aiutano l’uscita di scena.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live