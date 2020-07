Panchinari a chi? Kjaer e Maksimovic due riserve di lusso

Napoli-Milan non è solo la sfida tra Ibra e Milik, tra Pioli e Gattuso. E’ anche tra Simon Kjaer e Nikola Maksimovic. Due che di fare le riserve non ci pensono proprio, non sono mai stati abituati a farlo. Da quando è arrivato a Milano a gennaio il danese le ha giocate praticamente tutte, ne ha saltate solo quattro, tre per infortuni, una sola per scelta tecnica di Pioli.

Un giocatore fondamentale, di grande esperienza, che sa difendere, sa impostare. Un giocatore che si è affiatato fin da subito con Romagnoli. Un giocatore che il Milan, a sorpresa, sta ancora decidendo ancora se riscattare oppure no.

Il diritto di riscatto è fissato a 2,5 milioni di euro. Non una cifra impossibile. Un investimento che a Casa Milan sta ancora valutando. L’età non rientra nel progetto di Gazidis, ha compiuto 31 anni a marzo e ha un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro, al limite del budget fissato per gli ingaggi.

Maksimovic è un giocatore che non ha fatto il titolare fisso, un giocatore che Gattuso ha riscoperto e deciso di affiancare a Koulibaly. La storia con Kjaer è simile, perché Simon a Bergamo faceva panchina, non giocava mai.

Al San Paolo servirà il miglior Kjaer, il miglior Romagnoli. Una sfida impegnativa per la difesa rossonera che dovrà provare a fermare Milik, Insigne, Mertens e Callejon. E sperare che Maksimovic sbagli e tanto…