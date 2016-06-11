Milanello - Domani la ripresa alle 10:30
La squadra torna a Milanello
La squadra torna a Milanello
Il programma odierno a Milanello
Il Milan si è allenato oggi a Milanello
Si torna a lavorare a Milanello
Le ultime da MIlanello
Milanello - Domani mattina in campo
Si torna a Milanello
Le ultime da Milanello
Il programma di Milanello
Il programma di Milanello
Il programma di Milanello
Squadra a Milanello
L'allenamento odierno a Milanello
La ripresa è fissata per domani
Niente allenamenti oggi a Milanello
Il programma di Milanello
Il programma a Milanello
Le ultime da Milanello
I rossoneri vestiranno il brand Diesel
Il boss del brand che vestirà i rossoneri ha parlato a margine della presentazione delle nuove divise.
Giovedì 7 luglio alle 13.00 a Casa Milan il tecnico verrà presentato ufficialmente ai tifosi
Primi giorni di lavoro a Milanello; Sky rivela i collaboratori del tecnico durante questa stagione
Il talentino campano ha stuzzicato la curiosità del club rossonero che lo ha introdotto nella propria primavera per un breve perido
Curioso gesto dei supporters milanisti che cercano nel fund-raising l'alternativa a Galatioto
Su internet le prime indiscrezioni sui come potrebbe essere la divisa di riserva del Milan per la prossima stagione
L'amministratore delegato del Milan rimarrà al suo posto anche con un'eventuale entrata in società della cordata cinese
Il terzino rossonero è al centro di una feroce asta di mercato a cui partecipano molte squadre, italiane e non
Ancora un'altra cessione in vista per il club rossonero
Il giocatore colombiano, fresco di rinnovo, potrebbe già partire per il campionato cadetto