Il Milan di Pioli non si ferma più. Primo giorno libero il 6 settembre

Dal 25 di agosto, giorno del primo allenamento di stagione fino al 5 settembre il Milan non si fermerà mai, continuerà ad allenarsi senza sosta. Il primo giorno di riposo per Ibra e compagni sarà solo il 6 settembre, quando la formazione rossonera godrà del primo intero giorno libero dalla ripresa dei lavori a Milanello.

Fin qui nessuna doppia seduta, sempre un solo allenamento al mattino. Una scelta di Pioli per non caricare troppo, per giocatori che hanno finito di giocare ogni tre giorni appena un mesetto fa. Questa la scelta di Stefano Pioli, la strategia messa a punto dal suo staff per presentarsi al meglio al primo impegno europeo.

In attesa dell’esordio in Europa League, in programma il prossimo 17 settembre, il Milan di Pioli disputerà prima tre gare amichevoli contro Novara, Monza e Vicenza. La sfida al Novara verrà giocata a Milanello mercoledì 2 settembre (17:00). Stessa scelta anche per la partita contro il Vicenza del 9 settembre (17:00).

Palcoscenico decisamente diverso per Milan-Monza (20:45) che verrà invece disputata a San Siro il prossimo 5 settembre alla presenza di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Quanti ricordi…