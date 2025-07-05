Calciomercato Milan, arriva l'annuncio su Leao
Matteo Moretto, giornalista di rilievo e profondo conoscitore delle dinamiche di mercato, è intervenuto nelle scorse ore attraverso il suo canale YouTube. In compagnia del collega Fabrizio Romano,…
Matteo Moretto, giornalista di rilievo e profondo conoscitore delle dinamiche di mercato, è intervenuto nelle scorse ore attraverso il suo canale YouTube. In compagnia del collega Fabrizio Romano,…
Pellegatti nel suo editoriale per Milannews.it ha parlato della possibilità di vedere Son al Milan: "E’ una idea molto berlusconiana, e quindi molto intelligente, quella di ingaggiare il coreano Son,…
Gianluca Di Marzio – volto storico di Sky Sport e tra i massimi esperti di calciomercato – ha ripercorso alcuni momenti particolari della sua carriera
"La verità è che oggi la mente di Lewandowski è tutta a Barcellona"
"Il futuro di Lewandowski è un rebus e il suo addio al Barcellona a scadenza non è da escludere"
Fabrizio Romano ha parlato su Youtube del futuro di Tomori. Ecco cosa ha detto in chiave calciomercato Milan: "Il Milan ha iniziato a valutare concretamente il rinnovo di Fikayo Tomori. Nelle ultime…
Il Milan ha puntato un nuovo nome per il ruolo di terzino destro. Il profilo analizzato è stato quello di Jackson Tchatchoua
Il Milan sonda un nuovo profilo per il ruolo di terzino sinistro. La possibile operazione non è facile ma i rossoneri rimangono attenti
Il Milan mette gli occhi su Estupiñán, ma un club inglese si inserisce nella corsa: ora i rossoneri devono decidere se affondare il colpo
Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca Di Marzio, il Milan ha ricevuto l'interesse di una squadra italiano per il giovane Comotto
Il tecnico del Milan vuole un grandissimo colpo di calciomercato: dopo Modric, adesso Massimiliano Allegri punta a un altro nome da urlo. Ecco chi c'è effettivamente nel mirino rossonero
Allegri aspetta rinforzi e avrebbe indicato un grande colpo di calciomercato in particolare che vorrebbe per rinforzare in maniera sensibile il suo Milan: eco chi c'è nel mirino del tecnico rossonero…
Stando alle ultime news riferite in diretta da Sport Mediaset, Allegri avrebbe in mente un grosso obiettivo di calciomercato per il suo Milan: ecco chi avrebbe indicato a Tare
Il Milan si sta muovendo su diversi fronti e su tanti obiettivi di calciomercato in queste ultime ore. Attenzione in particolare a un nome sempre più caldo: ecco le ultime news in merito dall'esperto…
La trattativa tra il Milan e il Bruges per Jashari rimane bloccata e nel frattempo spuntano altre possibili alternative di calciomercato per il centrocampo rossonero: ecco i nomi sulla lista di Tare
Il noto giornalista Peppe Di Stefano ha fatto il punto sulle ultime news di calciomercato sul Milan in diretta su Sky Sport: ecco i colpi in programma del club rossonero
Arrivano conferme su un grandissimo colpo di calciomercato che il Milan avrebbe ormai deciso di fare in questa sessione estiva: Tare è pronto a regalare ad Allegri un nome di grandissimo spessore,…
Non solo Jashari nel mirino rossonero. Igli Tare infatti starebbe studiando anche altri grossi colpi di calciomercato in entrata per il nuovo Milan che sta nascendo: ecco le ultime news in merito
Oltre a Jashari, il Milan lavora anche ad altri importanti colpi di calciomercato: Tare pronto ad accelerare, ecco le ultime novità dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport
Igli Tare è pronto a ribaltare la rosa del Milan in vista della prossima stagione con una profonda rivoluzione di calciomercato: operazioni in programma da circa 150 milioni di euro complessivi
Il noto esperto di calciomercato Matteo Moretto ha fatto il punto sui movimenti del Milan, tra il colpo Jashari e l'obiettivo Brown: ecco le ultime news
Oltre a Jashari, il Milan lavora anche ad altri grandi colpi di calciomercato da regalare ad Allegri: stando alle ultime news, ecco tutti i nomi che sono finiti nel mirino rossonero
Nei piani di calciomercato del Milan c'è sicuramente un colpo di grandissimo spessore: ecco chi c'è nel mirino rossonero e chi potrebbe veramente sbarcare a Milano questa estate
Il Milan è a caccia di rinforzi anche per l'attacco: ecco le ultime news su Vlahovic e non solo dall'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà
Tra cessioni illustri e nuovi grandi colpi di calciomercato in entrata, la nuova formazione del Milan di Allegri per la prossima stagione potrebbe essere veramente rivoluzionata e anche molto forte:…
Stando alle ultime notizie, Allegri avrebbe già preso le sue prime decisioni di calciomercato per il suo Milan: ecco le prime idee del tecnico rossonero
Arrivano importanti novità di calciomercato sui movimenti del Milan. Le ultime news parlano anche di possibili colpi a sorpresa: attenzione in particolare a una nuova indiscrezione su un obiettivo…
Il Milan si avvicina a grandissimi passi a Jashari, obiettivo di calciomercato principale per il centrocampo. Occhio però anche ad altri obiettivi, tra cui c'è sempre anche Dusan Vlahovic: ecco le…
Il Milan sonda il mercato in lungo e in largo per individuare rinforzi di qualità e prospettiva, senza escludere anche alcune possibili sorprese: ecco le ultime news di calciomercato
Il Milan sta continuando a lavorare per centrare alcuni grossi colpi di calciomercato da regalare ad Allegri entro stretto giro di posta. A tal proposito, attenzione alle ultime news rivelate dal noto…