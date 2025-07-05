Fa sognare ed esalta i tifosi quasi quanto un gol al 90'. Il calciomercato anima da sempre le estati dei supporter delle squadre della nostra Serie A, che si augurano che il campione del momento possa approdare nel proprio team. Le sorprese sono dietro l'angolo, così come i classici colpi di scena dell'ultimo minuto, che possono regalare emozioni rare, ma anche delusioni cocenti. Quest'anno la sessione estiva comincerà il 1 luglio e terminerà giovedì 1 settembre, come pure in Inghilterra e Francia. Come sappiamo non ci saranno Mondiali o Europei estivi, quindi le dirigenze potranno concentrarsi in assoluto sul costruire delle squadre altamente competitive. Aggiornamenti costanti sulle ultime trattative del Milan e non solo Vi terremo informati sulle trattative più calde del momento, con approfondimenti sulle cifre in ballo, sui calciatori e sui testa a testa fra club, che vorranno scippare alle concorrenti il talento di turno. Le regine della scorsa Serie A, le prime 4, il Milan, i cugini nerazzurri, la truppa di Spalletti, la Vecchia Signora. Saranno loro a monopolizzare il mercato estivo o le dirette inseguitrici sapranno colmare il gap con campagne acquisti importanti? Non saranno fondamentali solo gli investimenti, ma anche le idee e magari anche un pizzico di finanza creativa. Nelle prossime settimane si susseguiranno incontri fra agenti, appuntamenti telefonici, conference call. Persino una semplice telefonata potrebbe rivelarsi decisiva per chiudere la trattativa dei sogni. Noi vi racconteremo tutto quello che accadrà nelle segrete stanze delle società italiane di Serie A.