Leo Duarte torna in Brasile, Musacchio fino alla fine a Milanello…

Un altro acquisto della disastrosa gestione Fassone-Miranelli è pronto a lasciare il Milan. Lasciarlo per sempre. Mateo Musacchio arrivato al Milan, via Villareal, nell’estate 2017. Tre stagioni in rossonero, 73 gare giocate, 2 reti e anche 2 assist. Tutto per un costo vicino ai 20 milioni di euro. Una cifra esagerata per un difensore centrale esperto ma non pienamente affidabile.

In questa stagione con Giampaolo è stato un titolarissimo, con Pioli, senza Kjaer anche. Poi il grave infortunio alla caviglia che ha imposto l’operazione e uno stop di circa 4 mesi. La certezza di non rientrare più in campo ha cambiato tutto, anche il suo futuro. Solo 18 presenze, meno di 1500 minuti giocati. Nessun gol, nessun assist, 4 gialli e un rosso diretto. Male. Come al solito verrebbe da dire.

L’arrivo di Simon Kjaer poi ha dimostrato come Musacchio non fosse il partner ideale per Alessio Romagnoli, cresciuto solo ora, con il danese al suo fianco. Cresciuto con un giocatore oggi probabilmente più avanti del capitano rossonero che finalmente ha trovato un compagno di reparto affidabile, in grado di liberarlo da alcuni compiti, lasciarlo più libero dai compiti, per esempio, di impostazione.

Musacchio non rientra più nei piani societari che non ha nessuna intenzione di rinnovare il contratto del giocatore. Contratto in scadenza la prossima estate.

Ma attenzione perchè c’è un altro giocatore in uscita da Milanello. Si tratta di Leo Duarte che a differenza di Musacchio ha ancora mercato nel suo paese, in Brasile. Per questa ragione il Milan potrebbe anche decidere di cambiare un solo centrale, cercare un giovane da coltivare e tenersi ancora un anno, l’ultimo, Mateo, come prima alternativa alla coppia titolare…