Riccardo Focolari

Milan, focus sui riscatti: Colombo, Terracciano e Chukwueze
Il punto sui possibili riscatti dei giocatori rossoneri in prestito: Colombo sicuro, Terracciano e Chukwueze in forse.
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Santi Gimenez racconta il suo momento al Milan dopo l’infortunio e parla di futuro: priorità all'Europa ma prima o poi il ritorno Cruz Azul
Il Milan valuta le occasioni a parametro zero: Dybala verrebbe volentieri, ma restano dubbi su ruolo e condizione fisica.
Il Milan prepara la sfida contro il Verona, dubbi in attacco per Allegri: Gimenez è in attesa della sua grande occasione.
Il Milan riparte dopo la sconfitta con l’Udinese: allenamenti e possibili scelte in vista della sfida contro il Verona al Bentegodi.
Il Milan resta in vantaggio per la Champions ma la sconfitta con l’Udinese complica tutto: analisi del calendario e del momento dei rossoneri
Nuovo caso Rafael Leao in casa Milan: tra critiche, fischi e rendimento, il futuro del numero 10 rossonero resta incerto.
Verso Milan-Udinese, Samuele Ricci ritrova una maglia da titolare dopo quasi due mesi. Ecco in che cosa può aiutare la manovra rossonera.
Milan su Robert Lewandowski: contatti con l’agente Zahavi. Tra Barcellona, ingaggio e concorrenza di MLS e Arabia, ecco lo scenario attuale.
Probabili formazioni Milan-Udinese, le possibili scelte di Allegri e Runjaic: dubbi sul tridente Leao-Gimenez-Pulisic e ultimi aggiornamenti.
Ecco le dichiarazioni di mister Massimiliano Allegri in conferenza stampa nel giorno della vigilia di Milan-Udinese.
Il Milan si avvicina alla sfida contro l’Udinese: aggiornamenti sugli allenamenti e le possibili novità di formazione in vista del match.
Fullkrug spreca un’altra occasione: il riscatto ora si fa difficilissimo. Le scelte di Allegri e le prospettive per l’attacco del Milan.
Le parole di Pavlovic e De Winter dopo la sconfitta del Milan a Napoli: analisi del match, errori e obiettivi per il finale di stagione.
Ecco le dichiarazioni del mister rossonero Massimiliano Allegri nel post-partita di Napoli-Milan rilasciata ai microfoni di DAZN.
Milan-Napoli, le ultime sulle scelte di Allegri: formazione quasi definita, sorpresa in attacco con Nkunku e Fullkrug favoriti dal 1'.
Il Milan monitora due giovani difensori del Real Madrid: Valdepenas e Aguado. La strategia dell'area scouting in vista del futuro.
Strahinja Pavlovic è l’MVP di marzo del Milan: prestazioni, gol, crescita e valore di mercato in forte aumento secondo Transfermarkt.
Napoli-Milan si avvicina: Leao resta in dubbio e Allegri valuta le alternative in attacco tra Nkunku, Fullkrug e Gimenez.
Christian Pulisic, niente gol da dicembre ma buone sensazioni fisiche e segnali di crescita. Sullo sfondo anche il rinnovo di contratto.
Riparte la Serie A dopo la sosta: analisi del calendario del Milan con la lotta scudetto con Inter e Napoli nelle ultime otto giornate.
Una settimana a Napoli-Milan: Loftus-Cheek recuperato, Gabbia verso il forfait e Leao ancora in dubbio per il big match del Maradona.
Il Milan torna a pensare a Dusan Vlahovic per l’attacco: tra rinnovo con la Juve in bilico e costi più accessibili, la pista può riaprirsi.
Ardon Jashari racconta la trattativa col Milan, le chiamate di Tare e Ibrahimovic, il rapporto con Allegri e gli obiettivi in rossonero.
Il Milan guarda al mercato degli svincolati: da Goretzka a Robertson, possibili rinforzi di esperienza per Allegri per la prossima stagione
Il Milan continua gli allenamenti durante la sosta: oggi sgambata col Milan Futuro. Tutti i risultati dei rossoneri impegnati in nazionale.
Il Milan guarda al mercato estivo: Bernardo Silva tra le possibili occasioni a parametro zero. Analisi dei profili nel mirino rossonero.
Strahinja Pavlovic protagonista nel mese di marzo con gol e prestazioni: il centrale del Milan è candidato a MVP. Analizziamo le ultime gare
Rafael Leao vola in Portogallo per risolvere la pubalgia. È in dubbio per la gara col Napoli, ma il Milan punta su di lui per il rush finale.
Matteo Gabbia aggiorna sulle sue condizioni dopo l’operazione e analizza il momento del Milan elogiando il lavoro di Massimiliano Allegri.