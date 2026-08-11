Il direttore di Telelombardia, Fabio Ravezzani, ha commentato sul proprio canale YouTube la vicenda legata al rientro posticipato di quattro giorni di Mike Maignan e Adrien Rabiot, soffermandosi in particolare sul portiere francese del Milan.

Secondo Ravezzani, Maignan non è riuscito nell'ultima stagione a confermare pienamente i livelli mostrati in passato: “Maignan è stato per un certo periodo un portiere straordinario, poi ha cominciato a perdere colpi. L'ultima stagione del Milan è stata appena sufficiente per lui. Ha alternato grandissime parate ad errori che altri portieri, meno pagati e senza la responsabilità di essere capitani, non commettevano”.

Il direttore di Telelombardia ha poi aggiunto: “Non è stato tra i primi tre portieri della scorsa stagione, anche se rimane potenzialmente un grande portiere. A mio avviso è più forte dei portieri di Inter e Juventus, storiche rivali del Milan, e anche di quello del Napoli, ma non è più il Maignan di qualche anno fa: ha perso diversi colpi”.

Infine, Ravezzani ha tracciato un paragone con un altro ex estremo difensore rossonero, Dida: “Mi ricorda per certi versi la traiettoria di Dida. Al Milan ha avuto due o tre stagioni in cui sembrava capace di parare anche le zanzare, poi ci sono state annate in cui ha iniziato a essere sempre meno determinante e sempre più svagato”.

Parole che riaccendono dunque il dibattito sul rendimento di Maignan e sul ruolo che il francese potrà avere nel nuovo Milan.