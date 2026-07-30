Il futuro di Rafael Leao resta sempre più lontano da Milanello. L’attaccante portoghese è al centro delle trattative di mercato e nelle ultime ore Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione durante un intervento su PursulaBet, fornendo aggiornamenti importanti sulla possibile cessione del numero 10 rossonero.

La situazione è entrata ufficialmente nel vivo dopo la recente visita della dirigenza del Fenerbahce a Milano. Il club turco ha manifestato il proprio interesse per il giocatore, ma la posizione del Milan è apparsa subito molto chiara: nessuna apertura a formule che non garantiscano un incasso immediato.

Il Milan non apre al prestito

Come spiegato da Fabrizio Romano, il proprietario del Milan Gerry Cardinale avrebbe ribadito durante l’incontro la volontà della società di non prendere in considerazione un trasferimento in prestito con diritto di riscatto.

La dirigenza rossonera, infatti, sarebbe disponibile a valutare la partenza di Leao soltanto attraverso una cessione a titolo definitivo, con condizioni economiche ritenute adeguate al valore del giocatore.

La richiesta del club rossonero

Il club di via Aldo Rossi avrebbe fissato una valutazione minima per lasciar partire il talento portoghese: servono almeno 50 milioni di euro per aprire concretamente alla trattativa.

Il Fenerbahce resta il club più deciso in questo momento, ma non è l’unico interessato. Anche il Galatasaray osserva con attenzione la situazione ed è pronto a inserirsi nella corsa per l’attaccante rossonero.