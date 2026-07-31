Franco Baresi, questa mattina, è scomparso all’età di 66 anni. Una notizia che ha lasciato un profondo dolore nel mondo rossonero e tra tutti gli appassionati di calcio.

Tra i tanti messaggi di affetto è arrivato anche quello di Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, che ha voluto ricordare il grande capitano rossonero con un toccante post su Instagram:

“Grazie per tutto quello che ci hai donato. Immenso Franco, punto di riferimento eterno, riposa in pace”.