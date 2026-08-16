Youssouf Fofana potrebbe essere uno dei protagonisti delle prossime settimane di mercato del Milan. Il centrocampista francese non è considerato intoccabile dalla dirigenza rossonera e il suo nome è finito tra quelli valutati in ottica cessione. Al momento non ci sono però offerte concrete sul tavolo, mentre iniziano a muoversi diversi club interessati.

Fofana può lasciare il Milan

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, al giocatore sarebbe stata comunicata personalmente la possibilità di lasciare il club rossonero. La cessione, però, non sarebbe ancora entrata nella fase decisiva e molto dipenderà dalle opportunità che si presenteranno nelle prossime settimane.

Sul centrocampista francese si sono mossi soprattutto alcuni club di Premier League. Nottingham Forest e Newcastle avrebbero chiesto informazioni, valutando la possibilità di approfondire il discorso e capire le condizioni per un eventuale trasferimento.

Anche la Juventus avrebbe effettuato un sondaggio per Fofana. Il club bianconero è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo e sta valutando diversi profili, anche in relazione alle possibili uscite.

Fofana-Juventus, primi contatti

Secondo Moretto, Milan e Juventus avrebbero già avuto alcuni confronti su possibili opportunità di mercato. Al momento, però, non si sarebbe ancora entrati nel vivo di una trattativa per Fofana.

La situazione potrebbe cambiare nelle prossime settimane, soprattutto in base agli sviluppi del mercato bianconero. Tra le situazioni da monitorare c’è anche quella di Douglas Luiz, il cui futuro potrebbe incidere sulle prossime strategie della Juventus a centrocampo.

Per il Milan, invece, l’eventuale cessione di Fofana rappresenterebbe un’opportunità per alleggerire la rosa e liberare spazio in vista delle prossime mosse richieste da Ruben Amorim. Il futuro del francese resta quindi in bilico: Premier League e Juventus osservano, mentre in casa rossonera si attende l’offerta giusta.