L'estate del Milan guidato da Ruben Amorim continua con la pre-stagione che si avvia alla conclusione. L'ultima partita contro il Chelsea non è stata particolarmente fortunata, mentre i test contro Celtic e Inter hanno avuto esiti decisamente migliori. Il Milan si trova quindi in fase di sviluppo, con lavori in corso. In questo contesto, il calciomercato rimane un tema essenziale e centrale per la squadra del tecnico portoghese, in particolare per quanto riguarda le cessioni. Fofana, Ricci e infine Athekame sono i nomi che finora non avrebbero soddisfatto Amorim.

Così, Carlo Pellegatti ha discusso del mercato del Milan sul suo canale YouTube, focalizzandosi soprattutto sulle possibili entrate e sui nomi di potenziali rinforzi che non sono ancora stati selezionati.

Matteo Moretto ha recentemente espresso le sue considerazioni sul proprio canale YouTube riguardo alla situazione di Rafa Leao, sempre più al centro delle discussioni di calciomercato per questa estate. Ecco il pensiero del noto esperto di trattative su Leao:

"Volete sapere dei nomi? Non ce ne sono. Non ci sono nomi perché non è chiaro se investiranno denaro, cosa che, scusate, ritengo poco probabile, o se stanno cercando opportunità, o se stanno aspettando di vendere. Intanto il tempo scorre. Tutto rimane assolutamente incerto e poco definito. Ora attendiamo questa riunione, prevista attorno al 13 agosto, a meno di due settimane e mezza dalla chiusura del mercato. Nel frattempo, c'è una partita da disputare, l'amichevole contro il Manchester, che ci dirà a che punto è il Milan di Amorim"."Come Rafa stesso ha scritto su Instagram, i suoi prossimi obiettivi sono legati al campo e al Milan. Motivo? Attualmente non esiste nessuna squadra al mondo in grado di soddisfare le richieste del Milan per Leao, che ammontano a un'offerta definitiva di 50-60 milioni. I rossoneri non accetteranno nemmeno un prestito con diritto o obbligo d’acquisto. Finora il Gala non riesce a soddisfare le richieste del Milan, ma probabilmente quelle di Leao sì…".