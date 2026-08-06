Il primo tentativo del Galatasaray è stato respinto. Il Milan ha detto no alla proposta presentata nelle ultime ore dal club turco per Rafael Leao, ribadendo ancora una volta la propria volontà di non cedere il portoghese a cifre considerate troppo basse.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'offerta messa sul tavolo ammontava a 30 milioni di euro più 5 di bonus. Una proposta che non ha soddisfatto la dirigenza rossonera, la quale continua a valutare il cartellino del numero 10 tra i 50 e i 60 milioni di euro.

Il Galatasaray prepara il rilancio?

La trattativa, però, è tutt'altro che chiusa. Dopo il rifiuto del Milan, resta da capire quale sarà la prossima mossa del Galatasaray. Il club di Istanbul potrebbe decidere di aumentare sensibilmente la propria offerta per avvicinarsi alle richieste del Diavolo, oppure orientarsi verso altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo.

Le prossime ore saranno quindi decisive per comprendere se ci saranno nuovi contatti tra le parti e se la distanza economica potrà essere colmata.

Leao dovrà prendere una decisione

Oltre all'aspetto economico, c'è un altro nodo da sciogliere. Rafael Leao, infatti, non avrebbe ancora aperto alla destinazione turca. Il gradimento del giocatore rappresenta un passaggio fondamentale per l'eventuale riuscita dell'operazione e, al momento, non sembrano esserci sviluppi concreti in questo senso.

Il futuro del portoghese continua quindi a essere uno dei temi più caldi del mercato rossonero. Tra indiscrezioni, interessamenti e offerte ritenute insufficienti, la sensazione è che la telenovela sia ancora lontana dall'epilogo. Il Milan resta fermo sulla propria posizione e attende eventuali rilanci, consapevole che soltanto una proposta all'altezza del valore del giocatore potrebbe cambiare gli scenari da qui alla chiusura del mercato.