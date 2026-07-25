La dirigenza rossonera si sta concentrando sulle operazioni in uscita con l’obiettivo di sfoltire la rosa e ricavare un importante tesoretto da reinvestire sul mercato.

Nel reparto mediano si valutano diverse posizioni sul mercato: Youssouf Fofana riscuote un forte interesse da parte del Besiktas, mentre per Ruben Loftus-Cheek si registrano sondaggi concreti provenienti da svariate compagini di Premier League. Anche la situazione di Samuele Ricci resta da monitorare, con i suoi agenti che lo avrebbero proposto sia alla Juventus che all’Atalanta. trovandosi nel mirino di molteplici società della Serie A. La vendita di questi profili consentirebbe di liberare spazio salariale e ricavare il tesoretto indispensabile da reinvestire sul fronte degli acquisti.

Piace Pierre-Emile Hojbjerg

Una volta completate le operazioni in uscita, il nome di Pierre-Emile Hojbjerg potrebbe prendere quota nei piani della dirigenza rossonera. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il Milan vedere nel centrocampista danese il giusto profilo da consegnare a mister Amorim.

Il calciatore classe 1995, viene valutato dal Marsiglia per una cifra compresa tra i 10 e i 15 milioni di euro. Il club rossonero rimane quindi in attesa di sfoltire la rosa, dopodiché potrebbe avviare i primi contatti ufficiali con la società francese.