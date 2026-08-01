Il Milan continua a lavorare sul mercato per regalare a Ruben Amorim un organico sempre più adatto al suo sistema di gioco. Il tecnico portoghese sembra infatti intenzionato a puntare sul 3-4-2-1, modulo che richiede qualità e fantasia.

Al momento Christian Pulisic e Christopher Nkunku rappresentano le principali opzioni, ma la dirigenza è alla ricerca di un altro profilo capace di garantire tecnica, imprevedibilità, gol e assist nell'arco di una stagione ricca di impegni.

Brahim Diaz torna nel mirino del Milan

Nelle ultime ore è emersa una suggestione destinata a far sognare i tifosi rossoneri: il possibile ritorno di Brahim Diaz. Il fantasista marocchino conosce perfettamente l'ambiente Milan, dove ha disputato tre stagioni lasciando un ottimo ricordo grazie alle sue qualità tecniche e alla sua capacità di accendere la manovra offensiva.

Il classe 1999 è stato tra i protagonisti della cavalcata che ha portato il Diavolo alla conquista dello Scudetto nel 2022, risultando spesso decisivo con giocate, gol e assist nei momenti più importanti della stagione.

Il possibile scenario

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, il Milan starebbe valutando il profilo di Brahim Diaz per rinforzare la trequarti. Il giocatore è di proprietà del Real Madrid ed è legato al club spagnolo da un contratto valido fino al 30 giugno 2027, dettaglio che rende l'eventuale operazione tutt'altro che semplice.

La pista, però, potrebbe diventare molto più concreta qualora Rafael Leao dovesse lasciare il Milan nelle prossime settimane. L'eventuale cessione del portoghese, garantirebbe infatti ai rossoneri le risorse economiche necessarie per intervenire con decisione sul mercato e riportare a Milanello un calciatore già conosciuto e apprezzato dalla tifoseria.

Per il momento si tratta di una suggestione di mercato, ma il nome di Brahim Diaz è tornato con forza sul taccuino della dirigenza. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se il semplice interesse potrà trasformarsi in una vera trattativa con il Real Madrid.