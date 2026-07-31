Leao ricorda Franco Baresi: “La tua eredità rimarrà viva per sempre. Grazie capitano”.
Anche Rafael Leao ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi. L'attaccante rossonero ha affidato ai social il proprio messaggio di cordoglio, pubblicando una storia su Instagram dedicata allo storico capitano del Milan.
Il messaggio di Leao
Con poche ma significative parole, il numero 10 rossonero ha ricordato una delle più grandi leggende della storia del club: "La tua eredità resterà viva per sempre. Grazie, capitano."
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
News Milan
Milan, il ricordo di Nesta per Franco Baresi: “Immenso, punto di riferimento eterno”
News Milan
Milan, Maldini ricorda Baresi: “Ci mancherai, Capitano”
News Milan
Milan, il ricordo di Cardinale per Baresi: "La sua eredità durerà per sempre"
Ultim’ora
Addio a Franco Baresi: capitano leggendario del Milan
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti