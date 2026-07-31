Leao ricorda Franco Baresi: “La tua eredità rimarrà viva per sempre. Grazie capitano”.

Riccardo Focolari
- Milano

Anche Rafael Leao ha voluto rendere omaggio a Franco Baresi. L'attaccante rossonero ha affidato ai social il proprio messaggio di cordoglio, pubblicando una storia su Instagram dedicata allo storico capitano del Milan.

Il messaggio di Leao

Con poche ma significative parole, il numero 10 rossonero ha ricordato una delle più grandi leggende della storia del club: "La tua eredità resterà viva per sempre. Grazie, capitano."

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Milan, news di calciomercato su Rafael Leao.

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