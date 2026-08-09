Il mercato del Milan entra nella sua fase decisiva. Al termine della tournée estiva, la dirigenza rossonera dovrà concentrarsi soprattutto sulle uscite, con l'obiettivo di alleggerire la rosa e creare spazio per eventuali nuovi innesti.

Tra i giocatori il cui futuro potrebbe essere messo in discussione c'è anche Samuele Ricci, arrivato al Milan la scorsa estate dal Torino per una cifra di circa 23 milioni di euro più bonus.

Il nuovo sistema di Amorim può penalizzarlo

L'arrivo di Ruben Amorim potrebbe modificare le gerarchie del centrocampo rossonero. Il tecnico portoghese sembra orientato verso un sistema che prevede l'impiego di due soli mediani, una scelta tattica che potrebbe ridurre lo spazio a disposizione di Ricci.

Il centrocampista classe 2001 si ritroverebbe infatti a dover fare i conti con una concorrenza particolarmente folta e con diverse alternative già presenti in rosa. Una situazione che potrebbe spingere il Milan a prendere in considerazione anche una sua eventuale cessione.

L'idea della società sarebbe quella di valutare l'uscita sia di Ricci sia di Youssouf Fofana, così da ottenere risorse da reinvestire successivamente su giocatori ritenuti maggiormente funzionali al progetto tecnico di Amorim.

L'Atalanta non molla la pista Ricci

Sul centrocampista italiano resta vivo l'interesse dell'Atalanta. Secondo quanto riferito dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, la pista non sarebbe mai tramontata del tutto e il club bergamasco potrebbe tornare a farsi avanti nelle prossime settimane.

La società nerazzurra potrebbe quindi valutare un nuovo approccio per capire i margini di una possibile trattativa con il club meneghino. Al momento, però, non ci sarebbe ancora un'offerta concreta sul tavolo.

Non solo Atalanta: altri due club osservano

Il futuro di Ricci potrebbe essere legato anche all'interesse di altre società. Oltre all'Atalanta, infatti, ci sarebbero altri due club, uno italiano e uno straniero, che avrebbero messo gli occhi sul centrocampista rossonero.

I nomi delle due società non sono stati ancora resi noti, ma la situazione conferma come il giocatore possa avere mercato nonostante il possibile ridimensionamento del suo ruolo nel nuovo Milan di Amorim.

Le prossime settimane saranno quindi decisive. La dirigenza dovrà stabilire se continuare a puntare su Ricci oppure valutare una cessione per finanziare altri interventi e rendere la rosa più adatta alle richieste del nuovo allenatore.