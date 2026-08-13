Fofana in uscita

Fikayo Tomori

L'ex Reijnders verso l'Arabia

Non è una novità che ilabbia diversi giocatori da trasferire.ha esaminato attentamente l'intera rosa a disposizione e ha selezionato chi escludere poiché non rientra nel suo progetto tecnico. Tra i calciatori in partenza dal Diavolo c'è ancheil quale, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, è divenuto obiettivo diUn altro atleta che il Milan ha deciso di mettere in vendita è, sebbene il difensore inglese non sembri voler lasciare il club. Potrebbero andarsene entro breve anche, per il quale c’è un forte interesse da parte del Porto, e uno tra, che continua a essere corteggiato dall’Atalanta, e, destinato invece alUlteriori sviluppi riguardano il futuro di, che sta per lasciare il Manchester City: come riportato da Fabrizio Romano su X, il club arabo dell'Al Qadsiah è vicino a un accordo con il club inglese per una cifra intorno ai. Tuttavia, è necessario ancora il consenso al trasferimento in Arabia Saudita dell'ex centrocampista del Milan, che è nel mirino anche del Nottingham Forest.

Romano scrive: "L'Al Qadsiah è in fase avanzata di trattativa con il Manchester City per ottenere Tijjani Reijnders! Un accordo tra le due società è vicino a concretizzarsi attorno ai 60 milioni di euro, ma manca ancora l'approvazione da parte del centrocampista olandese. Il Nottingham Forest è ancora interessato, tutto è legato alla scelta di Reijnders".