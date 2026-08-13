Tre squadre per il centrocampista del Milan che sembra acconsentire alla cessione
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Fofana in uscitaNon è una novità che il Milan abbia diversi giocatori da trasferire. Ruben Amorim ha esaminato attentamente l'intera rosa a disposizione e ha selezionato chi escludere poiché non rientra nel suo progetto tecnico. Tra i calciatori in partenza dal Diavolo c'è anche Youssouf Fofana, il quale, secondo quanto riportato questa mattina da Tuttosport, è divenuto obiettivo di Villarreal, Lione e Marsiglia.
Fikayo TomoriUn altro atleta che il Milan ha deciso di mettere in vendita è Fikayo Tomori, sebbene il difensore inglese non sembri voler lasciare il club. Potrebbero andarsene entro breve anche Santiago Gimenez, per il quale c’è un forte interesse da parte del Porto, e uno tra Samuele Ricci, che continua a essere corteggiato dall’Atalanta, e Yunus Musah, destinato invece al Trabzonspor.
L'ex Reijnders verso l'ArabiaUlteriori sviluppi riguardano il futuro di Tijjani Reijnders, che sta per lasciare il Manchester City: come riportato da Fabrizio Romano su X, il club arabo dell'Al Qadsiah è vicino a un accordo con il club inglese per una cifra intorno ai 60 milioni di euro. Tuttavia, è necessario ancora il consenso al trasferimento in Arabia Saudita dell'ex centrocampista del Milan, che è nel mirino anche del Nottingham Forest.
Romano scrive: "L'Al Qadsiah è in fase avanzata di trattativa con il Manchester City per ottenere Tijjani Reijnders! Un accordo tra le due società è vicino a concretizzarsi attorno ai 60 milioni di euro, ma manca ancora l'approvazione da parte del centrocampista olandese. Il Nottingham Forest è ancora interessato, tutto è legato alla scelta di Reijnders".
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