Il Milan continua a seguire con grande attenzione Gonçalo Inacio per rinforzare il reparto arretrato. Il centrale dello Sporting resta il profilo preferito da Rubén Amorim, che lo considera l'innesto ideale per la propria idea di gioco. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, l'operazione potrà entrare nel vivo solo dopo un'uscita nel reparto difensivo.

Calciomercato Milan: la cessione di Tomori può sbloccare l'affare Inacio

La chiave dell'operazione porta a Fikayo Tomori. Il difensore inglese non è considerato tra gli elementi imprescindibili della rosa e rappresenta il principale candidato a lasciare Milanello in questa finestra di mercato.

Negli ultimi mesi non sono mancati gli interessamenti per l'ex Chelsea. In Italia si era fatta avanti la Juventus, mentre al momento la pista più concreta conduce in Premier League, con il Coventry che ha manifestato il proprio interesse. Il giocatore, tuttavia, preferirebbe valutare eventuali offerte da club impegnati nelle competizioni europee.

Gonçalo Inacio è il difensore scelto da Amorim per il Milan

Il Milan valuta Tomori intorno ai 15 milioni di euro. Una sua eventuale cessione consentirebbe ai rossoneri di affondare il colpo per Gonçalo Inacio, obiettivo numero uno per consegnare ad Amorim il rinforzo richiesto al centro della difesa.