Il Real Madrid ha definito la strategia per una possibile cessione temporanea di Franco Mastantuono, talento argentino classe 2007 finito anche nei radar del Milan per il reparto offensivo. Secondo quanto riferito da Matteo Moretto durante il suo intervento sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il club spagnolo prenderà in considerazione esclusivamente offerte basate sulla formula del prestito secco.

I Blancos non intendono perdere il controllo del cartellino del trequartista e non inseriranno alcuna opzione di riscatto negli accordi con eventuali società interessate.

La Fiorentina è in vantaggio

La decisione sul futuro di Mastantuono potrebbe arrivare a breve. In Serie A, la Fiorentina è attualmente il club più attivo sul giocatore: la società viola ha mantenuto diversi contatti con l’entourage del fantasista argentino e sarebbe pronta a puntare su un trasferimento temporaneo.

Il Milan, invece, ha effettuato dei sondaggi per capire la situazione, senza però trasformare al momento l’interesse in una vera trattativa.

Milan, tre nomi per la trequarti

Per garantire a Ruben Amorim le giuste soluzioni offensive, il Milan continua a lavorare su diversi profili per la trequarti. I principali obiettivi individuati dalla società rossonera restano Matias Soulé della Roma, Ethan Nwaneri dell’Arsenal e Ibrahim Maza del Bayer Leverkusen.

Un possibile affondo per uno di questi giocatori, però, resta legato al futuro di Rafael Leao. Sul portoghese hanno mostrato interesse alcuni club turchi, tra cui Galatasaray e Fenerbahce, ma al momento non è stato raggiunto alcun accordo economico con il Milan.