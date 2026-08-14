Da possibili esuberi a risorse nel progetto Amorim: il portoghese ha deciso di tenere tutti e tre i giocatori
Leao-Milan, addio in estate?
Amorim convinto blocco a tre cessioniNegli ultimi giorni, nel discutere del mercato in uscita del Milan, sono stati frequentemente menzionati Ruben Loftus-Cheek, Samuele Ricci e Yunus Musah. Recentemente, è emerso che questi giocatori non sono stati inclusi tra quelli che Ruben Amorim intende escludere. I tre centrocampisti hanno impressionato il tecnico portoghese e, a meno di clamorose sorprese, rimarranno nella rosa del Diavolo per la stagione 2026-2027. La Gazzetta dello Sport riporta che Amorim ha apprezzato l'impegno di Loftus-Cheek negli allenamenti; l’inglese può giocare sia a centrocampo che sulla trequarti. Sebbene l'ex Chelsea abbia un contratto in scadenza tra un anno, sarà comunque parte del progetto tecnico rossonero almeno per un'altra stagione.
Jens Pette HagueJens Petter Hauge, ex attaccante del Milan nella stagione 2020/2021, oggi un elemento chiave del Bodø/Glimt, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua esperienza al Milan. Ecco un passaggio delle sue riflessioni sui momenti trascorsi con la maglia rossonera:
Hauge ricorda con affetto il Milan
"Ho un amore profondo per il Milan, è stato il primo club al di fuori della Norvegia con cui ho giocato. I miei compagni e lo staff mi hanno veramente supportato in quel periodo, è stata un’esperienza memorabile. Ho avuto l'opportunità di giocare con Zlatan, il Re. Da noi pretendeva molto, così come da me, ma era normale e in effetti è stato positivo per la mia crescita".
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