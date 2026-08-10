In casa rossonera ci sono numerosi atleti pronti a partire: da Fikayo Tomori a Youssouf Fofana, da Pervis Estupinan a Santiago Gimenez. E c'è sempre la questione di Rafael Leao, il cui destino è ancora incerto. Secondo l'odierna edizione della Gazzetta dello Sport, il portoghese, dopo aver manifestato diverse volte nelle settimane precedenti il desiderio di cambiare squadra, ora desidera rimanere e ha ritrovato la gioia insieme ai compagni, ma la società di via Aldo Rossi continua a considerarlo tra i trasferibili.

Attualmente, l'attaccante portoghese suscita notevole interesse in Turchia, in particolare dal Galatasaray, che sta in trattative con il Milan da diversi giorni e ha già avanzato alcune proposte, tutte però rifiutate dai rossoneri che non vogliono lasciare partire Leao per meno di 50 milioni di euro. Se dovesse andarsene, Rafa preferirebbe giocare in Premier League o in Liga, ma finora non sono giunte offerte dai club di questi campionati.

Il calendario del Milan nel mese di Agosto

Siamo entrati nel mese di agosto, il periodo che ci conduce all’inizio della nuova stagione con le prime partite di campionato nei due weekend finali: ilaffronterà il Torino nella settimana inaugurale e il Venezia a San Siro nella seconda partita. Prima di ciò, però, si deve concludere il Pre-Season. Dopo la sconfortante prestazione contro il, sabato si svolgerà l'ultima amichevole contro ildell'ex

MILAN, LE 4 GARE DEL MESE DI AGOSTO

Pre-Season Tour

Chelsea-Milan 3-0 sabato 8 agosto alle 14. 00 (DAZN/Sky; differita NOVE) - Gelora Bung Karno Stadium, Giacarta (Indonesia)

Il nostro Made in Italy, ora con uno sconto del 20%.

Velasca

Manchester United-Milan, sabato 15 agosto alle 16. 45 (DAZN/Sky) - Tarczyński Arena, Breslavia (Polonia)

Serie A

1ª giornata, Torino-Milan, domenica 23 agosto alle 20. 45 (DAZN) - Stadio Olimpico Grande Torino

2ª giornata, Milan-Venezia, venerdì 28 agosto alle 20. 45 (DAZN/Sky/NOW)