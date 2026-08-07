Il Galatasaray non molla Rafael Leao e, nella notte, avrebbe presentato una nuova offerta al Milan. Secondo quanto riferito da Claudio Raimondi a SportMediaset, il club turco ha alzato la propria proposta, passando dai precedenti 30 milioni di euro più 5 di bonus a 40 milioni di euro più 5 milioni di bonus.

Una cifra che, però, non ha convinto la dirigenza rossonera. Il Milan avrebbe infatti respinto anche questo rilancio, fissando la propria richiesta ad almeno 50 milioni di euro per prendere in considerazione la cessione del portoghese.

Il Galatasaray aspetta la risposta di Leao

Non c'è da convincere soltanto il club di via Aldo Rossi, ma anche lo stesso Leao. L'esterno offensivo non avrebbe ancora aperto al trasferimento in Turchia, nonostante il Galatasaray sia pronto a offrirgli un contratto da 9 milioni di euro netti a stagione più 3 milioni di bonus, cifre ben superiori rispetto all'attuale ingaggio percepito al Milan (5 milioni fissi più 2 di bonus).

Il numero 10 rossonero spera infatti di ricevere una chiamata dalla Premier League nelle prossime settimane, con Chelsea e Manchester United che restano tra i club maggiormente interessati. Il Galatasaray, però, non intende attendere oltre: l'obiettivo è chiudere l'operazione entro 48 ore, altrimenti il club turco virerà su un'alternativa, individuata in Gabriel Martinelli dell'Arsenal.

I possibili sostituti del portoghese

Nel frattempo, il Milan si sta già muovendo per non farsi trovare impreparato. In caso di partenza di Leao, i profili seguiti dalla dirigenza sarebbero tre: Dario Osorio del Midtjylland, valutato tra i 15 e i 20 milioni di euro, Matias Soulé, per il quale la Roma continua a chiedere tra i 30 e i 35 milioni (mentre i rossoneri lo valutano tra i 25 e i 30), ed Ethan Nwaneri, talento dell'Arsenal che ha una valutazione compresa tra i 35 e i 40 milioni e che il Milan prenderebbe in considerazione esclusivamente a titolo definitivo.

Sul tavolo resta infine anche la suggestione di un ritorno: Brahim Díaz. Lo spagnolo, infatti, non avrebbe la certezza di un ruolo da protagonista nel nuovo Real Madrid guidato da José Mourinho e potrebbe tornare d'attualità per rinforzare la trequarti rossonera.