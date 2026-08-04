Il Milan continua a lavorare sulle operazioni in uscita. Tra i giocatori il cui futuro resta in bilico c'è Pervis Estupinan, reduce da una prima stagione in rossonero che non ha rispettato le aspettative. L'esterno ecuadoriano non è riuscito a trovare continuità di rendimento e, nonostante qualche lampo, potrebbe lasciare Milanello nel corso di questa finestra di mercato.

Aston Villa, cambia l'obiettivo: Ruggeri è in pole

Come vi avevamo raccontato, nelle ultime settimane l'Aston Villa sembrava essere una delle destinazioni più concrete per il classe 1998. Il club inglese aveva mostrato interesse per il laterale mancino, ma nelle ultime ore lo scenario sarebbe cambiato.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, i Villans avrebbero infatti deciso di puntare con decisione su Matteo Ruggeri. L'ex esterno dell'Atalanta sarebbe diventato la priorità del club di Birmingham, con i suoi agenti al lavoro per favorire la chiusura dell'operazione.

Se l'affare dovesse concretizzarsi, la pista Aston Villa per Estupinan sarebbe destinata a tramontare definitivamente. Per il Milan si tratterebbe di un ostacolo importante, visto che il club inglese rappresentava una delle società maggiormente interessate all'ecuadoriano. La dirigenza rossonera dovrà quindi cercare nuove soluzioni per trovare una sistemazione al giocatore prima della chiusura del mercato.