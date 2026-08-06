L'importanza di Luka Modric

Bene anche Nkunku e Torriani nel match contro l'Inter

Essendo giunto al ritiro delin Australia solo da pochi giorni,non aveva accumulato molti minuti di gioco, eppure Ruben Amorim ha deciso di schierarlo in una parte del derby di Milano che si è svolto ieri a. Il centrocampista croato ha risposto con una prestazione eccellente, dimostrando di adattarsi facilmente al nuovo stile di gioco della squadra rossonera.Questa mattina il Corriere della Sera evidenzia anche le performance di, che ha prima guadagnato un rigore e successivamente lo ha segnato con grande lucidità, insieme a, un giovane portiere che ha disputato l'intera partita, esibendosi in un'ottima parata su un tiro dinei minuti finali.

Dopo il pareggio per 1-1 nel derby contro l'Inter di ieri a Perth, Ruben Amorim ha speso parole lusinghiere su Massimiliano Allegri, ex allenatore del Milan, durante un'intervista a Sky, affermando: "Come giudico la prestazione di Saelemaekers? È un grande professionista, sono stati ben preparati da Allegri nell'anno scorso e io lo noto. Hanno giocato solo per 30 minuti, comunque. All'inizio del secondo tempo la squadra si è compattata di più e volevamo esercitare una pressione più alta".

Il tecnico del Milan ha poi ricordato Franco Baresi, ex capitano del club scomparso recentemente, il quale è stato omaggiato prima del derby: "Non mi aspettavo uno scenario diverso. Ieri ho visto tutte le immagini. È stato un giocatore straordinario e una persona unica. Ci mancherà tantissimo. Tuttavia, l'unico modo per onorarlo come merita è fare le cose per bene e riportare il nostro club al suo posto".

Si tratta di un inizio da consolidare sia per il tecnico portoghese che per la squadra tessa. Ciò che traspare è una nuova freschezza d'animo che potrebbe puntare ad un'unione necessaria per centrare degli obiettivi importanti.