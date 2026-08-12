Leao-Milan, il Galatasaray non molla: offerta da 45 milioni di euro bonus compresi, ma i rossoneri ne chiedono circa 60.
Leao-Milan, addio in estate?
Il futuro di Rafael Leao resta uno dei temi più caldi del mercato del Milan. L’attaccante portoghese è infatti tra i giocatori che il club rossonero potrebbe valutare in uscita, ma al momento non è ancora arrivata un’offerta ritenuta sufficiente per dare il via libera alla cessione.
Secondo quanto riferito da Orazio Accomando di SportMediaset, il Galatasaray continua a essere la squadra maggiormente interessata al numero 10 rossonero. Il club turco avrebbe già avviato contatti concreti con il Milan, senza però riuscire a soddisfare le richieste economiche della società di via Aldo Rossi.
Leao, il Galatasaray offre 45 milioni
La valutazione del Milan per Leao si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro. Il Galatasaray, invece, sarebbe arrivato a mettere sul tavolo circa 45 milioni, bonus compresi. Una cifra ancora distante dalle pretese dei rossoneri.
La distanza economica rappresenta quindi, al momento, il principale ostacolo alla possibile operazione. Il Milan non sembra intenzionato ad abbassare le proprie richieste per lasciar partire uno dei giocatori più importanti della rosa.
La situazione, tuttavia, resta in evoluzione. Qualora nelle prossime settimane non dovessero arrivare offerte alternative, il Galatasaray potrebbe tornare alla carica nell’ultima settimana di mercato con un nuovo affondo per provare a convincere il Milan.
Per Leao, dunque, il futuro resta ancora tutto da scrivere.
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