Rafa Leao resta la priorità del Galatasaray, ma la trattativa con il Milan è bloccata: i rossoneri chiedono 50-60 milioni e vogliono la cessione a titolo definitivo.

Riccardo Focolari
- Milano

Leao-Milan, addio in estate?

Non si sblocca, almeno per il momento, il futuro di Rafa Leao. L’attaccante portoghese resta un obiettivo concreto del Galatasaray, ma tra il club turco e il Milan c’è ancora una distanza significativa sulle condizioni dell’operazione.

A fare il punto sulla situazione è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, non ci sono al momento trattative avanzate per Leao, anche se il Galatasaray continua a considerarlo la propria priorità assoluta.

Il club turco sarebbe infatti in contatto quotidiano con l’entourage del giocatore e con il Milan nel tentativo di trovare un’intesa. Nonostante le voci su altri profili, tra cui Gabriel Martinelli, Leao resta il primo nome sulla lista del Galatasaray.

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Le richieste del Milan per Leao

Il nodo principale riguarda però le richieste del Milan. I rossoneri valutano il portoghese tra i 50 e i 60 milioni di euro e, soprattutto, non sembrano intenzionati ad accettare formule come il prestito con obbligo di riscatto.

La volontà del club è quella di arrivare a una cessione a titolo definitivo immediata, con modalità di pagamento che possano garantire un incasso favorevole già nell’estate in corso.

Il Galatasaray si trova quindi davanti a un vero e proprio muro. Resta da capire quanto il club turco sarà disposto ad aspettare e se, con il passare dei giorni, possano emergere nuove soluzioni.

Non è escluso che il mercato possa portare a scenari differenti o che il Milan possa eventualmente valutare formule e cifre diverse. Al momento, però, la distanza tra le parti resta importante e la trattativa per Rafa Leao è ancora bloccata.

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