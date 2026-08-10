Non si sblocca, almeno per il momento, il futuro di Rafa Leao. L’attaccante portoghese resta un obiettivo concreto del Galatasaray, ma tra il club turco e il Milan c’è ancora una distanza significativa sulle condizioni dell’operazione.

A fare il punto sulla situazione è Matteo Moretto, intervenuto sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Secondo il giornalista, non ci sono al momento trattative avanzate per Leao, anche se il Galatasaray continua a considerarlo la propria priorità assoluta.

Il club turco sarebbe infatti in contatto quotidiano con l’entourage del giocatore e con il Milan nel tentativo di trovare un’intesa. Nonostante le voci su altri profili, tra cui Gabriel Martinelli, Leao resta il primo nome sulla lista del Galatasaray.

Le richieste del Milan per Leao

Il nodo principale riguarda però le richieste del Milan. I rossoneri valutano il portoghese tra i 50 e i 60 milioni di euro e, soprattutto, non sembrano intenzionati ad accettare formule come il prestito con obbligo di riscatto.

La volontà del club è quella di arrivare a una cessione a titolo definitivo immediata, con modalità di pagamento che possano garantire un incasso favorevole già nell’estate in corso.

Il Galatasaray si trova quindi davanti a un vero e proprio muro. Resta da capire quanto il club turco sarà disposto ad aspettare e se, con il passare dei giorni, possano emergere nuove soluzioni.

Non è escluso che il mercato possa portare a scenari differenti o che il Milan possa eventualmente valutare formule e cifre diverse. Al momento, però, la distanza tra le parti resta importante e la trattativa per Rafa Leao è ancora bloccata.