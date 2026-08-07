Milan e Puma hanno svelato il terzo kit per la stagione 2026/2027: "Rossoneri in a new light"

presentano il Third Kit 2026/27. Con una base nera e accenti in rosso fluorescente, questo design si fonda su un'idea di stile ben definita: la maglia rappresenta i colori del Club in una nuova armonia, dove il rosso prende più spazio e vitalità rispetto alla tradizione, mantenendo però la sua essenza intatta.

I particolari sono studiati per rispondere alla luce UV, dando alla maglia un carattere cangiante a seconda delle condizioni di illuminazione. "Rossoneri in a new light", un'anima che non si affievolisce mai e scopre sempre nuove maniere di risaltare: la base nera, mai così audace, insieme ai dettagli in rosso fluo, crea un prodotto che si integra perfettamente sia in campo che nella vita quotidiana. Indossata dentro o fuori dal campo, il rossonero si afferma sempre con la stessa potenza.

Maikel Oettle, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha commentato: "Il Milan si esprime attraverso ciò che rappresenta, e il rossonero è la sua manifestazione più immediata. Per il Club, il Third Kit è un'opportunità per innovare: questa maglia porta i nostri colori tradizionali in un nuovo contesto, dove il calcio si fonde con la cultura moderna. Così continuiamo a progredire rimanendo riconoscibili in ogni epoca. "

Dominique Gathier, VP Teamsport di PUMA, ha affermato: "Il rossonero è una delle identità più visibili nel panorama calcistico globale. I tifosi dell’AC Milan l'hanno visto innumerevoli volte, e per loro rappresenta tutto. Per questo motivo abbiamo affrontato la progettazione di questa maglia con grande attenzione. Ogni elemento di design è in funzione della stessa idea: prendere ciò che è fondamentale per i tifosi rossoneri e portarlo in un contesto mai esplorato prima. Questo è il livello a cui ci ispiriamo con un Club come questo. "

La maglia Authentic è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA e utilizzando le tecnologie dryCELL e ThermoAdapt, in modo da gestire il sudore e mantenere la temperatura corporea. La maglia Replica è prodotta tramite la tecnologia RE:FIBRE, con poliestere riciclato al 95% ricavato da materiali di scarto.

Il lancio del Third Kit coincide con la tappa del Pre-Season Tour in Indonesia, una delle comunità rossonere più grandi nel mondo. Il 7 agosto, PUMA e AC Milan organizzano a Giacarta un evento pubblico gratuito presso Sparks, Senayan Park: una zona esperienziale con giochi e attività, insieme a un pop-up store PUMA, che vedrà la partecipazione dei giocatori di AC Milan per un incontro dedicato ai tifosi.

Il Third Kit 2026/27 di AC Milan sarà disponibile dal 7 agosto negli AC Milan Official Store.